焦志方／誰把觀眾趕走了？

2019-04-20 17:00 聯合報 焦志方（名主持人、製作人）



綜藝節目「強棒出擊」二日錄影現場，左起為李茂山、張小燕與王瑞玲。 本報資料照片 分享 facebook

在網路還沒有出現，通訊還不發達的那個年代，各個電視台的新聞單位都會和世界各個重要國家的電視台簽定合作協議，彼此雙方固定在每個月、每一週或者是每一天交換一些新聞內容，藉此可以節省駐派國外記者的人力，同時也能提升自己全球重要新聞的內容量，讓所有的閱聽人都能透過新聞和世界接軌，最迅速的了解全球究竟都發生了那些重大事件。這樣的合作模式也可以算的上是一種生意的行為，就像是賣菜的總希望蔬果能夠連枝連葉的一塊兒秤重，就好像賣雞的會包含著內臟一塊兒算錢，因為這樣的「毛利」才會比較高嘛！因為各國未必天天都會有重要的大事發生，或是發生的新聞和我們無關，所以經常新聞單位交換到手的新聞，裡總會夾帶著一些有關民生的、社會的、趣味的…甚至是些雞毛蒜皮的內容。

在那個年代，所有掌管新聞的主管心中還都有著一把良心的尺，都還牢記著做為一個新聞人必需遵守的分際，那些不重要的、和國人無關的新聞內容就會在編輯台上被一一剔除，久而久之這些捨棄不用的新聞累積出了一定的量，留之無用，棄之又覺得可惜，所以就有人向上層提議，是不是可以把這些沒有放在新聞時段中使用的內容，拿來當做五花八門的趣聞，變成是其他類型節目的素材呢？因此台視的新聞部就和節目部共同聯手，打造出了八○年代非常具代表性的節目—「強棒出擊」，同時兼具新聞性、益智性和趣味性，前後製播超過十年，收視率一直高居不下。

台視「強棒出擊」節目當時很紅 。圖/本報資料照片 分享 facebook

卅多年過去了，如今的網路早已暢通無阻，透過連線全球已經形成了世界地球村，任何的大小資訊、新聞舊聞幾乎都有辦法即時取得，做新聞早就不必像當年那樣的土法煉鋼，照理來說新聞應該內容更充實、更多元、更國際化、更具時效性才對呀。

大概是當年「強棒出擊」的影響力太深了，一直到今天餘毒的陰影仍舊揮之不去，反觀現在的新聞頻道，怎麼報導的內容好多都是當年會在編輯台上被淘汰不被採用的新聞呢？花蓮一位86歲老婦被魚刺卡到了喉嚨、湖南一個6歲女童被爸爸鎖在車上…這些個體戶芝麻綠豆的小事干我們何事？4/10上午十點公佈了今年的米其林名單，隨後各台都做了相關的新聞報導，但得獎名單完全一樣，播出的畫面幾乎雷同，這個新聞就從早上的11點開始，每家新聞台都報，每半個鐘頭重覆一次，一直疲勞轟炸了24小時，轉這台也有，轉那台還是，再好吃的美食這時也都走味了！

這些新聞頻道的不可思議行徑早已不是一天兩天的事情了，為什麼有關單位不出面勸阻、制止或警告呢？最近總算看到有關單位展現了動作，說新聞單位內容不經求證、未善盡媒體的責任，甚至有造假新聞的嫌疑。

究竟什麼是假新聞？我有三個朋友分別住在天母、新店和基隆，他們連續一週都買不到新鮮的雞蛋，已經有三個案例，而且分別住在北北基，能不能算是「市面上雞蛋缺貨」？如果說樣本太少就不足以代表真實狀況的話，那麼某節目自行宣稱某市長候選人的民意支持度高達92.65%，這樣的樣本數就夠了嗎？到底是打假還是假打。

難怪現在大家都不愛看電視了，是觀眾自己跑掉的，還是電視把觀眾趕跑的？算了，不要再為那些新聞的真假傷腦筋了，還是看看我的美食節目，學學做菜，比較實在！