柯志遠／《親愛的她們》成功示範翻拍劇接地氣的脫胎換骨

2019-04-13 17:00 聯合報 柯志遠（影評人、編劇）



圖 / 擷自微博 分享 facebook

由韓劇《Dear my friends》改編的大陸劇《親愛的她們》近日在台灣播出了，這齣戲的值得推薦，除了主角們真情實感的演技扣人心弦（去年在大陸首播，在清一色資深卡斯沒有流量偶像助威的條件下成為熱播爆款，著實吸人眼球），更值得一提的，是其跟原版韓劇之間的「存其精髓，易其行貌」的「再創作」，從文學性極高的「藝術劇」，大幅度蛻變成看似瑣碎其實言之有物的「婆媽劇」，對應、吸引的收視族群具體擴大，製作的質感以及表演的純粹卻依然收獲了頗受推崇的口碑，可以說是原著IP進入在地市場後精準「接地氣」（Localization）處理的成功案例。

《親愛的她們》從韓版的16集衍伸成幾近3倍的篇幅，卻完全不讓人感覺到灌水虛胖，竅門在於劇本改編時能夠實打實地「接地氣」，從人物的自然寫實，到對白的「生活化」兩大要領切入，保留了原著核心的情感肌理，但完整地讓故事的「背景時空」、「氣息氛圍」進行舞台切換，從南韓到了中國，把幾個大齡姐妹淘的柴米油鹽醬醋茶，演得深入人心，看得人欲罷不能，宋丹丹、鄔君梅、秦漢、翁虹、朱茵（不是香港那位紫霞仙子）、劉莉莉幾位爐火純青的老戲骨，演繹細膩、深刻，角色間的化學效應生命力厚實，看得人目不暇給，如在眼前。

說到IP翻拍，不能原封不動不能照本宣科（《我可能不會愛你》陸續翻拍成韓版《愛你的時間》、陸版《愛情進化論》迴響都遠不如預期，便是犯了這個錯誤），貫注嶄新靈魂（氣息）的LOCALIZATION處理，才是真正的關鍵王道！

2016年的《Dear My Friends》，是尹汝貞、高斗心、金惠子…這些六七十歲經典女星盡展歲月風華的細緻雋永，2018年大陸版的《親愛的她們》故事的主題意涵不變，卻改頭換面成了宋丹丹、鄔君梅…這些五十出頭壯年女星互飆演技的熱鬧繽紛。2016的電影《消失的女人》孔曉振、嚴志媛的演技精彩絕倫，2018大陸版的《找到你》，馬伊俐、姚晨的演法不同，卻更加驚心動魄。2014年韓劇《家人間為何這樣》改編成2018年陸版的《幸福一家人》，戲劇呈現的「電影感」提昇了檔次，幾位主要角色的人設跟演法也都進行了更加合情入理的調整（最明顯的是「大兒子」的角色，邱澤的人物塑造比起原版尹博的苦大仇深，要顯得柔軟溫和許多，也讓人更容易體會理解），再如2009年由詩人元泰淵把生平第一本小說影像化的《比悲傷更悲傷的故事》，是一部「筆觸輕淡，結構留白」，像詩更多於像小說的藝術電影，林孝謙導演的台灣版本卻把所有細節都「補」上了，成了一個「說到滿，哭到死」的通俗類型電影。

原版IP「本土化」的高明與否，絕對不只是換了一種語言那麼簡單，也不是能力做不做得到「高度還原」（以大陸優秀演員那麼多的條件，要同樣找齊那麼多位六七十歲女星也非難事），而是一種創作者對於當地市場趨勢的瞭解，以及願意挑戰給珠玉在前的故事另一種神韻的勇氣與企圖，畢竟，就戲論戲，觀眾期待的感動與滿足，永遠都是戲的「好不好」，而不是「像不像」。