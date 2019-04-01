曾士昕／好機芯決定鐘表的未來價值

2019-04-01 23:35 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



Omega 8000系列機芯是全球量產最佳的兩大機種之一。 圖／曾士昕提供 分享 facebook 先進的電腦與數位車床讓製表快速並可大量的複製，現今要做機芯其實不難，不過要做出一個真正有特色的機芯就不簡單了。一只好表在表迷心目中最在意的莫過於是否搭載自製機芯？有何特色？還有拋磨裝飾有否到位？這些都是挑剔的重點，因為機芯是鐘表的心臟，擒縱結構又是機芯的靈魂，對鐘表銷售成功與否也占有相當的分量。

好的機芯需具備哪幾項條件？一、機芯整體設計：包括上鍊系統、走時輪系、齒輪加工，還有精密的擒縱結構及微調裝置等。二、良好的材質：包括貴金屬橋板、不會氧化的基板、夾板，不易斷裂的發條等。三、易於維修：好的機芯必須考量到師傅維修的便利性，當然最重要的是零件取得是否容易及費用合理否？四、精緻的拋磨與裝飾：這將增加機芯的價值性，對鐘表玩家而言，更是成交的重要因素。五、獨特的設計與結構：長方形、弧形、橢圓或桶形等機芯，特殊的擒縱結構、微調機制、夾板的雕飾，還有齒輪的排列等，均對機芯有加分的作用。六、穩定及耐用：精準和耐操是必然的條件，最後還需藉由有經驗的技師對機芯做嚴苛的調校及測試，才能保證其品質的穩定。

Omega的8000系列機芯是近十年來除了Rolex外，可以大量生產並且性能最好的機芯。它採用同軸擒縱結構的運作方式，簡單的說它比一般的馬式擒縱結構多了一個同軸芯的齒輪，而擒縱叉的結構也不同，寶石數也增加了，有接近衝擊式天文台擒縱結構的設計，因此走時相當的精準。上鍊的部分也採用雙向單層兩套式自動上鍊機制，這是Omega獨有的設計，比起一般雙層式的結構有不易故障的優點，易於維修保養。而在微調快慢的部分，在擺輪內側配置了四顆白K金螺絲，這與Rolex機芯有些雷同。另外在雙向橫跨式橋板背面有一顆金色螺絲，可用來調校擺輪軸心的間隙，讓機芯的運行精準，這又與Rolex有異曲同工之妙，也是整顆機芯的焦點之一。

雖然目前手機幾乎可以取代手表，手表早已是品味的表徵，而絕大部分的消費者又以外顯的運動表為主，不會在意搭載什麼機芯？不過以保值性而論，除了選對品牌與表款，優質的機芯將關乎手表的未來價值。