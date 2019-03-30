戴天易／誰說台灣沒有明星？！我們仍在造星！

2019-03-30 17:00 聯合報 戴天易（TVBS戲劇製作部副總監）



由於大陸戲劇、韓國綜藝及日本歌唱等節目近年來迅速發展，以至於如今台灣娛樂圈的停滯不前、人才的斷層，除了幕後的創作人才，連帶螢幕前最能創造娛樂圈直接利益的演藝人員也受到影響。 新生代的演藝人員不僅是被對岸與韓國市場夾擊，因為本土自製節目和戲劇日趨減少，他們因為嚴重欠缺舞台，而失去了表演機會與發揮的空間。

環境如此辛苦，但是仍有不少人正努力地為台灣演藝圈的土壤注入養份與活水，製作優質戲劇及嘗試新題材，並勇於嘗試新人，積極培育更多新勢力。隨著直播、數字音樂的迅速發展，不少人已經嗅到商機。例如，這幾年來竄起的周興哲，從一個素人以《16個夏天》片尾曲《以後別做朋友》嶄露頭角，第二張專輯裡的主打歌《你好不好》更獲得破億點閱率的好成績，成為華語界第三位擁有兩首歌曲破億點閱率的男歌手，擁有YOUTUBE超過5億的總點閱率，在疲軟的唱片市場中殺出一條血路。浪Live也入大量資源培訓人才， 發起「直播造星計畫」，在節目《聲林之王》一鳴驚人的張若凡，除了直播主身份，近日更是趁勝追擊推出全新單曲《走了嗎》，該單曲一推出即榮登華語排行榜第一名。

周興哲。圖／索尼音樂提供 分享 facebook

台灣除了盡力在培育自己的歌手，填補斷層之外，近年來在戲劇上也持續努力創造新血。以演出三立《狼王子》嶄露頭角的張軒睿， 陽光男孩的形象被林心如相中，邀其挑樑合演《我的男孩》，一舉入圍了金鐘獎戲劇節目男主角獎。張軒睿把握機會，開始持續挑戰新的演出機會，在2019年獨挑大樑與女星Ella合演《大三元》，在競爭激烈的演藝圈，張軒睿儼然已經成為新生代演員中的一線男星。

張軒睿。圖／本報資料照片 分享 facebook

另外以《紅衣小女孩2》「虎爺」一角入圍金馬最佳新人的吳念軒，去年又以何潤東執導的TVBS《翻牆的記憶》入圍金鐘最佳男配角。吳念軒在《翻牆的記憶》飾演校園麻煩人物，劇中戲劇張力及情緒轉折到位，播出後也立刻成為了戲劇圈備受矚目的新生代一線男星。戲劇圈嗅到演員的斷層，海外市場的回收也不如從前，小棣老師所製作的《植劇場》帶頭啟用新生代演員培養新星，一舉造出孫可芳、江沂宸、許光漢等優秀的金鐘級演員；CHOCO TV自製BL劇《越界》，主要推手張庭翡也啟用了新生代演員范少勳、盧彥澤、楊孟霖和施柏宇等人，短短八集便在網路上創造聲量，這些新人也迅速在網路話題中名聲高漲。

另外現正熱播《女兵日記之女力報到》素娥的梁舒涵、飾演林國樑的梁瀚名，都是因為自然散發的喜感，切合時下年輕人的熱門話題及符合觀眾的口味，於是這些良好的連鎖反應便都成功反應在收視率上，並且創造熱烈網路聲量及新鮮話題。

梁舒涵到新疆度假。圖／TVBS提供 分享 facebook

偶像劇教母、偶像製造機 -柴智屏，當年以流星花園的打造出F4後不曾停過培育新星，現在當紅的明星宋允樺、張立昂、蔡凡熙等人都出自她手。曾經台灣被譽為偶像的生產地，但現在許多人都擔憂台灣娛樂圈面臨演藝人才斷層的危機，許多抱持夢想的新生代一直全心投入在影視及音樂創作，只要平台、製作公司或是唱片公司願意給這些年輕新星的機會，我依舊認為台灣仍是一塊造星的寶地，誰說台灣沒有明星？造星便是靠如何洞悉商機及是不是敢給機會罷了！