董福興／Apple大跨界，我們能學到什麼？

2019-03-27 00:27 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



這次Apple發表了四項服務，其中兩項僅在美國提供，像是加入了雜誌內容、收取月費的Apple News+。 圖／摘自蘋果官網 分享 facebook

從去年Apple受到投資人懷疑未來獲利能力以來，一直沉潛到現在。在昨日春季發表會之前，已經陸陸續續地在其首頁上更新各種硬體產品，把發表會的時間完全用在新服務的說明上。Apple在2007年將「電腦」從公司名稱移除後，業務依然不離電子產品；而這次的各項新服務，Apple以旗下產品為基礎，一舉跨入媒體與金融服務，挑戰新的領域。

這次Apple發表了四項服務，其中兩項僅在美國提供，一是加入了雜誌內容、收取月費的Apple News+；另一是與高盛及萬事達卡合作，由Apple直接提供高回饋的信用卡服務。另外兩項要在秋天才會推出，台灣也能使用得到。一是月費制暢玩的遊戲服務Apple Arcade；最後則是壓軸的Apple tv+，由Apple提供跨平台、有眾多獨創內容的影劇串流服務，與年初CES上Apple與眾多智慧電視品牌合作，正好接軌。

Apple在這次發表會的鋪陳上，採取「捨硬求服務」的態度大膽轉型，其實有不少可供資訊產業發展轉型參考的方向。例如台灣未提供服務的News，Apple在以專人篩選把關下，提供個性化推薦，成為美國第一名的新聞App。我們是否可以一樣的方式，作為AI應用的一環推出讓讀者能信任的新聞服務，以對抗假新聞？而Apple發行的信用卡除了高回饋之外，更解決了過往金融服務的各種痛點：提供容易理解的帳單資訊、消費管理，甚至幫你計算如何繳費、要付多少循環利息；這更能供今年將發照的網路銀行提供服務時設計參考，帶動整個金融業界提高資訊服務水準。

最後，除了Apple tv+可能將會以「另一個Netflix」的姿態登台以外，Apple也會將各種OTT視訊App透過跨平台的「tv」結合為一體，盡作為平台商的整合之責。台灣近期將會受到大陸騰訊視訊等登台衝擊，不妨利用這樣的機制早一步利用新技術增加曝光。可能不是人們不支持本土業者，而是技術上落後所致。政府若要因應，不妨督促補助業者，讓他們跟上最新的平台趨勢。