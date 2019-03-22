塗翔文／假面飯店：飯店才是主角

2019-03-22 03:22 聯合報 塗翔文（影評人）



木村拓哉在「假面飯店」過足戲癮。 圖／龍祥提供 分享 facebook 改編自東野圭吾的小說，表面上這是個推理查案的經過，除了木村拓哉飾演的警探、長澤雅美扮演的櫃台人員兩人的衝突與立場互換，事實上「飯店」整個空間與這個場域的特殊性，似乎才是整個故事的重點所在，也成了「假面飯店」全片的另一個隱性主角。

故事從三起連續殺人事件講起，警方推測出下一個犯案的時間地點，將會落在一家豪華的大飯店，於是出動大量警力臥底。木村拓哉飾演的新田浩介被分配到櫃台站崗假扮員工，與長澤雅美所飾的飯店職人搭檔，兩人各有彼此專業的堅持，從互看不順眼到漸漸彼此體諒，試著從對方的角度看待這個棘手的案件。

敘事的結構很有趣，最大的懸念是殺人案，但飯店人來人往，誰都可能是嫌疑犯。於是在一邊推理一邊進展的過程間，電影不停穿插各式「客人」的小故事做為堆疊，每個小故事的主角都有獨特的外在，大部分都在刻板印象的推測下，最終做出猜測不到的真正目的。在這些「怪客」們送往迎來的過程間，所謂的「警察懷疑人、飯店選擇相信人」，警察與飯店人員看似對立，卻發揮了一種意外的互補作用，兩位男女主角也在解決難題之下不言自明，達成相互諒解的共識。

原來「飯店」成了一個讓人可以暫時隱藏身分的空間，任誰都可以做出另一種想像中的扮演。借這種扮演的心態，名人百姓都可以有其他化身不被發現，殺人凶手當然也可以藉此隱身其中。所謂的「假面」，其實講的是這個道理。電影抓住這個主要的中心思想，鏡頭也在飯店內外誇張地穿梭起落，強調這個空間既像是小社會、有其規律運作模式，但又蘊藏著無數神秘地帶的特殊性。與其說這是部推理犯罪的電影，我倒覺得它挖掘出飯店的多重意義，成了整部片最有趣的部分。

全片卡司星光閃閃，其中這個帶點高傲自我又有其理想性的聰明警探一角，確實是最合適木村拓哉的招牌角色；而長澤雅美專業善良，也揭開了飯店服務人員信奉工作守則下的盲點。我特別喜歡小日向文世飾演的老警察一角，他的表演節奏恰到好處，每每像是劇情與人物的適時註解，更似是個巧妙的隱形說書人，總在起承轉合的關鍵之處，讓一切意猶未盡，會心一笑。