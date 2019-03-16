黃裕昇／2020總統大選前哨站！網紅小宇宙爆發！

2019-03-16 17:00 聯合報 黃裕昇（知名製作人、文創公司CEO）



高雄市長韓國瑜靠著網路聲量大。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜靠著網路聲量，高票翻轉高雄綠地後，台灣政治！沒有什麼不可能了。一位學政治多年的媒體學界老大這樣說：「韓流現象，改變過去選戰生態，更改變了候選人參選sop！現在真沒開直播不行！政治人物首長沒有臉書OUT！」

2019年新春，過往向來保守的教育部長潘文忠，開了他個人臉書帳號後，馬上進入第二階段 藍綠立委補選大PK。補選台南席次立委的議員謝龍介，直播戰打的火熱，靠新媒體影音視頻創造近百萬流量點閱，謝龍介還連拍了四隻短影音！沒有偶包的穿上李小龍黃色功夫裝與女主播王宜安拳拳到肉相互pk！讓他短視頻影音爆衝流量！ 緊接馬上17直播， 台視網路直播找他，甚至還跟好友林國慶雙開直播，搶年輕選票。林國慶更是直接在直播賣水晶的平台上，做台南立委補選的臉書直播民調，第二天電視新聞台更採用林國慶的直播民調做政治談話性內容。為什麼謝龍介連坐高鐵都還要拿起自拍架自己開直播？就是要拚最綠攤頭堡 最深綠台南選區！搶年輕選民 為選戰拚了！

而綠營的大老們在去年九合一市長選戰大輸後 ，行政院副院長陳其邁「那裡輸那裡跌倒就在那爬起來」卯起來當直播主！這回還當起直播遊戲實況主，你能想像行政院副院長陳其邁與主播視網膜加立委鄭運鵬，一起直播玩恐怖熱門遊戲「還願」除了吸引逾4.5萬人同時觀看外，幾乎所有有臉書粉絲團的民進黨官員，都上線報到！行政院長蘇貞昌更搞笑留言：「這邊各部會感覺都到了，是不是副院長遊戲玩完我們順便開個小會？」直播間出現咱們七十多歲的電火球衝衝衝 !沒看錯吧！4個大男人同時玩遊戲驚聲尖叫！效果十足！

這些政治人物為何紛紛投入各種網路媒體？拉下身段？不就為圈粉，被網路使用者認同，獲取選票?網路工具大都嚐到甜頭了！什麼樣的政治氛圍讓政治人物不只是要找網紅合作？現在最必須的是自己也要成為網紅!要找話題開直播！在自己的IG FB精準找到更多粉絲（選民）。而政治與網路新媒體影音的激盪火花太有趣！沒有想到冷冰冰的議題 口水戰，可以成為 影音網路新趨勢。

像是以政治kuso以及用歌曲去改歌穿插政治人物影音的「老天鵝娛樂」竄起！政治人物要改歌或網路特搜，通通得找老鵝丁豪！他帶領五人團隊迅速累績了二十萬名粉絲！變成左右選舉聲勢的利器！以往的政治人物在新聞台看膩了？現在全部丟進「社群」網路新媒體，全都鮮活起來了！

比起過去政治人物選舉，各地造勢活動不斷，競選招牌高掛之外，在社群上的「空戰」現在打得更火熱！就算對於空戰沒有感覺，只要打開LINE，每天早上準時傳送訊息給你的不一定是家人、老闆，卻一定有各家候選人的一句「早安」！外加今天的選戰重點新聞或直播內容加政策推播！根據資策會創新應用服務研究所公布的調查分析：台灣人平均擁有4個社群帳號，其中Facebook（90.9％）與LINE（87.1％）分別以9成上下的數字穩居第一名第二名寶座，年輕人新寵兒Instagram（32.7％）的使用率也逐漸成長！值得注意的是YouTube（60.4％）覆蓋率超過6成在榜單上排行第三！

市長大選後政治人物無論老的少的，藍的綠的白的紅的，都發現如今「社群是大海」精準撈出選民才是贏家！你說現在是網紅治國了嗎？嗯，可能真的如此……但韓國瑜當選後，誰敢不做社群新媒體這一塊？管你什麼大老，因為有做不一定贏！沒做幾乎一定輸！

在網路媒體傳播越來越有影響力越來越精準的時代，競選就像生意，你無法找到自己的客層，終究會倒店的！