焦志方／主導市場的電視台 成了靠填充內容的載具

2019-03-09 17:00 聯合報 焦志方（美食節目主持人、知名製作人）



焦志方做甜點。記者陳立凱／攝影 分享 facebook 從事美食節目的製作和主持已經超過20年了，隨著年代的不同經歷了不少的作業模式，彷彿這些作業模式的轉變，就如同台灣電視產業轉變的縮小版一般，耐人尋味。

20年前剛開始做美食節目的時候，想要在內容裡增加些外景的單元，介紹那裡有好吃的？那裡有新菜色？什麼食材或料理正當時？那可是件費功夫的事喔！因為在那個時候還沒有所謂「谷哥」這個聰明的新玩意兒，所有的資料蒐集都必需靠著人來處理，整個Team的工作人員腸枯思竭的到處查、到處找、到處問，請教報社的記者大大們，手頭上有沒有什麼新聞線索？或是拜訪餐飲先進的前輩們，業界近期有沒有什麼新動靜？或者攔路向經常走南闖北的司機大哥們打聽他們小黃人生裡的五花八門，甚至身邊的親朋好友都是我們再三叨擾請教的對象，那怕只是蛛絲馬跡都不放過。當資料問到了之後，事情才算剛剛起頭而已，接著差遣工作人員先行勘察、採點個二、三回，等到一切都確認了之後，這才輪到大隊人馬出動前往拍攝，由於前置工作做的足，資訊內容豐富，加上那個年代網路還不是很發達，所以這類資訊型的美食外景相當受到歡迎，往往播出之後帶給店家無比的宣傳效益，電視台的收視率更是不在話下。製作、業務、電視台形成了三贏的局面。

焦志方主持美食節目已超過20年。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

既然能夠三贏，那為什麼不就乾脆大家都贏？正因為這樣的美食外景受到歡迎，所以各個電視台都紛紛投入了製播的行列，你從城市出發，我就從小鎮開始；你介紹食物集錦，我就來個沿線攻略，更有甚者乾脆什麼主題都不用想了，直接看了別家的內容，整個「照抄」一遍，把對方的影片下載在手機裡頭，告訴店家準備這些東西，告訴攝影師取這樣的角度，告訴主持人照著這些問題去問，既然企劃和策劃都已經有了，那這樣的Team幹嘛還要這麼多的人？因此製作單位縮編了，電視台裁員了，美其名「精簡人事」，其實還不就想省些人事費用！頻道裡的美食節目增多了，觀眾的收看的選擇也增多了，很多人按圖索驥的照著去品嚐，拍照、打卡、寫文章，一個個的追隨者慢慢的朝向網紅邁進。

到了現在，幾乎所有的餐廳或美食，只要在網路上輸入了關鍵字，那怕只有一個字~就會跳出來一長串的相關報導，例如搜尋「珍珠」…不到半秒就有將近二百萬則「珍珠奶茶」的資料出現。才剛鍵入一個「小」字，「小籠包」就在排行榜的第三位等你點選，更有超過二千五百萬則的相關內容呈現眼前。這麼豐富的資訊，隨便點、隨便選、隨便抄就都是美食節目的內容了。現在的美食節目真的比起以前好做的多了！但是，電視台還是覺得成本太高，還是不斷的砍製作費（到底一個節目需要多少的製作費才算合理？一個小時六萬的數字也好意思開的出來！難道要製作單位節目把節目做好免費送給電視台播，再幫你們把廣告秒數都拉好拉滿，另外再找到冠名贊助和置入？），正因為如此，在沒人和沒錢的情況下，節目只好直接找上網紅了，他們會自己張羅內容，自己串場介紹，自導自演，當年那些美食節目的追隨者如今變成了電視台節目內容的主導者，可是節目的品質誰又靠誰來把關呢？

最初主導市場的電視台，如今淪為靠市場填充內容的載具，誰說地球不是圓的？十年河東，十年河西！

焦志方是知名美食節目主持人。圖／聯合報系資料照 分享 facebook