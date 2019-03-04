曾士昕／水鬼與金鷹情結

2019-03-04 23:53 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



Rolex第一代綠水鬼行情飆漲。 圖／曾士昕提供 分享 facebook

近幾年鐘表生態變化大，網路資訊讓價格透明而改變了銷售模式，一只二手的基本款Rolex手表利潤可能不及一百美元，時下最夯的骨董水鬼才能賣到好價錢，只要是早期入手的老勞，現在的獲利可能會是當年買價的兩倍，甚至數倍。

現在最熱賣的新款Rolex百事圈與PP5711要搭表銷售，誰要早日嘗鮮就得付出代價。曾經熱門的PP 5350去年拍賣行情是三十萬港幣，高點曾經是八十萬。5101與5102也剩約百萬港幣的價錢，只能說現在是運動表當道，大概就只剩金鷹與勞鬼的市場了。從表聚現場的鐘表大集合有百分之九十是運動表，可以得知目前的主流趨勢。

鐘表歷經兩年的動盪與生態的改變，也算是市場的盤整，可以看出最強的品牌依然是PP與Rolex。PP的5712一表難求，價錢更飆破五萬美元。Rolex的運動表在市場也呈現真空狀況，綠水鬼價錢近一萬四千美元，行情之所以飆漲到如此不合理，其實大部份是投資客在操作，另外，品牌跟著漲價，通路依品牌要求配表銷售，部分消費者也樂於埋單，才會釀成鐘表市場的不健康，讓真正想買的顧客苦不堪言，必須付出更高的代價，若說鐘表創造經濟奇蹟還真有點諷刺。

目前一萬美元的價位只有Rolex運動表「跑」得動，潛水表的詢問度與銷售始終是第一名。這兩年瑞士表的訂價有部分已經調降，CP值也高了，這是一個普遍趨勢，二千美元以內的價位不但功能提升，價錢更是親民，主要還是大環境不佳，消費者的選擇更加理性，不是偏愛實用性高且價位合理的款式，就只好選擇有保值性的Rolex運動表，至於PP金鷹是另一個高門檻的玩物了，大概也要四萬美元起跳。前兩年在日內瓦的拍賣中，有一只PP 5711的面盤加印了Tiffany&Co，成交價超過五萬六千瑞郎。至於PP 5712更是拍賣的當紅炸子雞，價錢甚至超過六萬美元，平心而論這完全是炒作的表款，行家皆知它的價錢已經超越價值，真正懂表的人不會想當最後一位冤大頭。

大家追捧運動表讓鐘表市場崩壞，事實上表迷才是促使表價飆漲的元凶，如果不跟隨追高就沒有水鬼或金鷹的情結，當然也就無所謂搭表或超訂的現象。為了導正鐘表的畸型消費，也讓冷門表款重回市場，可以多購買具有機芯工藝的經典款，而且現在是入手的好時機。經典才是永恆，可以代代相傳，有機芯工藝才能讓鐘表永續經營，回歸正常的市場機制。