余家安／台劇力求突破 老戲骨新改變

2019-03-02 17:00 聯合報 余家安（曾任職外商公司、廣告工作室、電視媒體、電影公司，現為自由編劇）



王宇婕(右) 戲中開跑車倒追陳志強 。圖/三立提供 分享 facebook

有幸在台劇最夯的時期入行，見證過台劇版權瘋狂熱銷海外，許多同業前輩被重金禮聘至大陸開案寫劇，卻也見證台劇越拍越少，演員越走越多的衰敗；身為一個年齡與資歷都屬中生代的編劇，深刻感受台灣的戲劇環境在這十年來，接連面對韓劇來勢洶洶、陸劇大舉反撲的種種無奈。

隨著看劇選擇和平台越來越多元，當前台灣的戲劇環境確實越形困難，仍願投資拍攝台劇、甚至堅持自製的電視台寥寥無幾，能屢屢跳脫傳統台劇模式，讓觀眾大開眼界者，放眼望去，非三立電視莫屬。

除了週末時段的熱門偶像劇，三立電視的八點檔，一直是多數台灣觀眾看劇的選擇，除了提供觀眾正港台味的戲劇選擇，三立電視也因為自製戲劇，留住許多專業、資深的好演員，讓願意留在台灣戲劇圈打拼的老中青藝人，能保有戲劇演出的舞台。

這次三立電視的八點檔「炮仔聲」，便讓觀眾們欣喜發現，有更多過去在民視演出的專業資深演員：林在培、徐亨也加入三立，甚至連貴為飯店總裁夫人的何如芸及影后丁寧也在演出行列，可見三立電視的台劇，不但替觀眾也替演員持續端出更多新鮮樣貌。此外，八點檔也看得出來在力圖改變，不再只有灑狗血，現在增加了外景拍攝，偶有唯美路線與粉紅泡泡，偶爾轉到該劇時，還以為在看偶像劇。

陳冠霖(右)和李燕再度於新戲「炮仔聲」中搭檔演出。圖/三立提供 分享 facebook

身為一個編劇，雖然創作劇本才是最重要的本業，但也欣然樂見這些年來，透過三立電視所培養出許多的優質新演員，有好的平台製播戲劇，有專業演員演出，對編劇來說才有更多活路。

對於從小就是劇迷的我而言，能在今時此日看到兒時喜歡、崇拜的演員，仍活躍在電視上，繼續為觀眾演出，絲毫不因歲月流逝而減損演出專業，除了佩服讚嘆演員們的專業，更深感三立電視這些年來，努力保有台灣演藝圈本土表演的一方天地，持續產出深具台灣味的戲劇，讓台灣的觀眾能持續觀賞台灣演員的精彩演出，這些都是屬於台灣戲劇無比珍貴的文化資產。

正因為三立電視堅持走自製戲劇的路，讓演員有戲拍，觀眾有戲看，如此循環不息、三贏共好，才能創造未來台灣戲劇圈的共榮願景。

「炮仔聲」中再度看見三立電視台的努力與創新，在驚嘆台灣台劇不斷推陳出新，持續超越自己的同時，也樂觀期待台灣戲劇未來能有更多的可能性，台灣戲劇圈唯有攜手團結、自製優質戲劇，才有共榮願景！