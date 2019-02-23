李湘婷／藏在直播主經紀約裡的魔鬼

2019-02-23 17:00 聯合報 李湘婷（LiveMe直播大中華區運營總監）



總以高收入數字佔據媒體版面，風口上輕易就能融到幾個億資金，直播平台在台灣市場高調運營已邁入第三個年頭，近期卻陸續裁員縮編，難道是受大陸互聯網寒冬影響？直播熱潮急凍？甚至可能一夕泡沫化？

然而人力盤整過後，直播平台仍加碼大手大腳下廣告預算、贊助電視節目合作、砸高薪挖角直播主，甚至宣布融資到位等利多消息，讓人霧裡看花，以為這種燒錢手法可能又是另一場龐氏騙局？

事實上，直播早已經內建於各類型的網路社交的模式中，諸如遊戲直播、電商直播、語音直播、私密直播等各種變形，都還大有發展空間，反觀台灣的直播平台，現況仍以純秀場直播為主要業態(簽約直播主為主要內容)，只著眼於荷爾蒙經濟，即使策略上聯運遊戲直播或短視頻，卻還是依靠高價簽約的直播主帶起收入與流量，狹隘認定簽約人數與收入必定成正相關聯。

因此平台間惡性挖角，直播主與所屬經紀公司漫天喊價，平台簽約數千位直播主，創造幾百萬美金的月收入，可攤開財報一看，直播主薪資成本佔比卻高得嚇人，侵蝕毛利、拉低利潤率，為平恆收入目標的焦慮感，只能越玩越大， 一旦財務槓桿操作不慎，平台收入再高也可能呈現虧損狀態，而其中業務面上最主要的魔鬼，就在讓直播主賺飽飽的經紀的合約裡。

直播經紀合約方方面面都是精算，複雜程度遠高於演藝圈的經紀模式。挖角之前，需從過往表現預估出該直播主每月、每季或甚至每年能帶進多少打賞收入〈抖內虛擬禮物所得〉，打賞結構中有多少來自於小粉絲？有多少大神(土豪)撐腰？值得花多少錢簽下？通常經紀公司會在合約到期前幫直播主衝高成績，做為跳槽談判的籌碼，平台自然也不是省油的燈，得從中推估跳轉平台的風險，規劃出吸引人卻又不賠錢的合約條件。

直播主收入來源主要有四大項：打賞分潤、保障底薪、簽約金、活動比賽獎勵。成績好的主播在乎打賞分潤，想撈一票走人的主播可能更在意簽約金，而往往收到打賞越多的主播，能拿到更高的底薪與簽約金，因此，主播抖內自己的狀況非常普遍，甚至許多大神跳下來自己開經紀公司，自己簽約直播主，自己打賞主播，自己領經紀公司分潤，加上參加平台活動比賽贏得的獎勵，加總之後等於左口袋的錢繞一圈又回到右口袋，還可以賺得大神美名，受到直播主與粉絲擁戴，讓平台以VIP尊榮對待，數學好的大神，很難抵抗這種商業模式。

平台迎來大神、大主播能創造收入增長，卻不一定真正賺錢，似乎相當諷刺，而且簽約直播主播數量越多，頭部主播〈素人主播〉的空間相對被壓縮，也等於更難獲取更下沉的新流量(用戶)，如再不思轉型，錯把一時的紅利誤解成長遠的複利，秀場直播模式將面臨的不僅僅是來自於產業的創新挑戰，後面還有短視頻等新產品彎道超車緊追，縱然有再高的變現能力，也難保市場地位不會被洗牌。