董福興／華為問題，誰來解答？

2019-02-13 00:00 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



大陸品牌手機是否有資安疑慮，需要政府給消費者一個確切的答案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這幾個月來，隨著中美貿易戰僵局持續，「華為」成了檯面下角力的籌碼，屢屢登上海內外的新聞版面。由美國為首開始決定禁止使用於5G基礎設施上，後來受到英加紐澳日等國加入，建構一條封鎖線，以安全問題為由，阻擋華為的擴張。

是否要排除華為、或者中國廠牌的基礎設備，這是外交考量上的政治問題。我們也可以看到德國從一開始跟進，這幾天決定轉向，改使用預防與立法的方式保障資訊安全。但上個月國內兩大政府法人工研院與資策會撤查內部設備，並且禁止華為設備連上內部網路，顯然把消費者終端產品與全球爭議的電信基礎設備混為一談了。

若當作對上搖尾的獻媚姑且一笑置之。但如果嚴肅以對，大陸品牌的手機，如華為、小米、OPPO、SUGAR等，以及各種智慧家庭設備，如小米的米家系列產品，在這一兩年來快速搶市。若真有安全上的疑慮、從個人隱私以至企業及政府資安，甚至國家安全都可能受到影響；在地緣以及政治緊張關係下，台灣更是首當其衝。

農曆年前，前行政院長張善政在Facebook專頁上發表了「協尋政府資安長」的文章，引來一番議論。張先生近年一直在次任總統選舉的民調榜上，現在又逢選舉不到一年。這議論一出，自然引來不少爭議。有熱心的技術人窮究細節，但也不少政黨網軍挖糞攻訐。最後以一場和資訊人的直播作為總結，隨著年節到來，也就不了了之。

隱私在近幾年就像自由一樣，快成為了普世價值。個人當然可以透過一些作為與習慣來保護自己的隱私；但集體構成的資安與國安問題，就需要技術作為手段、以政策把關來對應處理了。網路上的喧囂與爭吵也許告一段落，但這個問題又變成了一隻房間裡看不見的大象塞在政府的廳堂裡，只能盼望未來終究能有個答案。