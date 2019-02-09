王冠／韓流之創造韓國文化價值K-POP篇

2019-02-09 17:00 聯合報 王冠（資深電視人）



2018年12月8、9日兩天，桃園機場捷運A19桃園體育園區創下營運22個月以來新高紀錄「單日總運量突破12萬人次」！這兩天是韓國甚至是世界級超人氣天團BTS「防彈少年團」2018亞洲巡迴演唱會；遊戲「Just Dance」是橫跨多種遊戲平台的世界知名電玩軟體，在其2018與2019版本中，也增加了K-POP選項。 防彈少年團。圖/摘自推特 分享 facebook

「POP」在此處是指流行音樂，而在維基百科的定義中，甚至明說了『可作商業化運作，有時稱作商業音樂』，所以POP能創造的商機，不言而喻，但說起POP能否稱得上是文化，卻是見仁見智，不過，K-POP從1995年SM Entertainment、1996 年YG Entertainment、1997年JYP Entertainment的三大娛樂公司陸續成立之後，以團體組合模式開始打入日本，掀起亞洲市場音樂韓流風潮，而在《江南Style》（Gangnam Style）MV播放爆紅之後，音樂韓流可說是吹向歐美，走向世界，在網路載具大量噴發之際，擴展版圖以等比速度成長。

不同於其他內容形式（書籍文本、電視、電影），音樂無需翻譯，最容易因為節奏朗朗上口而哼唱，K-POP在傳遞音樂之餘，還有著強而有力的舞蹈搭配，2012年《江南Style》（Gangnam Style）就是除了簡單旋律之外，還有趣味的「騎馬舞」引起話題與模仿，至今仍是韓國ＭＶ於YouTube 的播放量首位，也是YouTube首個達到20億以上播放量的影片 ，同樣由歌手Psy 演唱的2013年《GENTLEMAN》也是YouTube最快破億的ＭＶ，男團BIGBANG在2012年專輯成為首張登上美國Billboard200大專輯榜的韓國專輯 ，接二連三地吸引國外媒體關注，開啟韓國人對自家K-POP走向世界的信心與野心。

K-POP在韓國三大經紀公司操作之下，率先以各種男女團體進攻日本市場，雖然韓國經紀公司的造星模式顯而易見是脫胎自日本以培養花美男團體著稱的傑尼斯事務所，但是日本對偶像的周邊幾乎要付費才能取得，而韓國採取的卻是先以「免費」提供各種內容，兩者在網路無國界的發展過程中，逐漸拉開距離；韓國將MV放上YouTube的不限制觀看，大量舞蹈搭配歌曲的K-POP一次又一次攻佔不分國界的受眾，前期仍以亞洲市場為主力，吸引了無數粉絲（Fans），針對每一團隊的粉絲，都另有專屬粉絲名稱：EXO的粉絲名EXO-L，Wonder Girls 粉絲名Wonderfu，Big Bang 粉絲名VIP等等；當下最為火紅的就是新創經紀公司Big Hit Entertainment在2013 年推出BTS「防彈少年團」，該團自2015年韓語迷你專輯《花樣年華 pt.2》於美國Billboard世界專輯榜逆襲獲得第一名開始 ，2016年12月《DOPE》MV破億，並接連在2017與 2018年榮獲美國Billboard Music Award for Top Social Artist（最佳社群媒體藝人）獎項，迄今已有15首歌曲MV破億；韓國最大經紀公司不甘示弱地推出了新男團NCT，也迅速於2018年榮登美國Billboard新興歌手榜冠軍，創下韓國藝人首例，還開首例對粉絲名稱「A.R.M.Y」註冊；截至2018年12月， K-POP於YouTube播放量破億的MV已有94 部，每個實例都告訴世人，K-POP風起雲湧，席捲世界。

2018年，BTS防彈少年團先後登上《Billboard Music Award》、全美音樂獎《American Music Awards》，並受邀於聯合國大會聯合國兒童基金會（UNICEF）青年議題《Generation Unlimited》發表演說，同時榮登《TIME》時代雜誌全球版封面，在南韓總統文在寅出訪法國時擔任「韓法友誼音樂會」演唱，之後更獲頒韓國「花冠文化勳章」，成為最年輕的偶像團體得主，2018年 12月BTS在Melon Music Awards頒獎典禮《IDOL Special Stage》的表演，透過YouTube專屬BTS的BANGTANTV傳播，讓世人藉由「立鼓、摺扇和假面」所呈現的「擊鼓、舞扇及水袖」與台上水墨背景、舞獅還有運用的古樂器，都認為是韓國傳統文化元素，看著該段影片YouTube高達萬則以上的留言，除韓文之外，中文、英文、日文、阿拉伯文….等等，至此，誰還能否認K-POP深具影響的文化力量。