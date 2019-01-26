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蘇詠智／英國年度最夯大戲「內政保鑣」到底紅什麼？

2019-01-26 17:00聯合報 蘇詠智

西洋影集雖然在大陸宮廷劇、韓國偶像劇、台語鄉土劇瓜分絕大多數台灣收視人口的現代，是弱勢中的弱勢，卻不表示歐美各國都沒推出水準一流、錯過可惜的精彩好戲。在Netflix上架一個多月的英國BBC懸疑驚悚劇「內政保鑣」，就是這樣一齣不容忽視的大戲，它在英國甚至締造16年來新戲首季最高收視，打破之前轟動全球的「新世紀福爾摩斯」。

去年夏末「內政保鑣」在BBC首播後，全英國就籠罩在一股追劇狂熱中，收視數字屢創新高，更締造10多年之間的最佳成績，簡直比「後宮甄嬛傳」在大陸造成的熱潮有過之而無不及，且英國影集最大優點：不拖泥帶水、沒有囉嗦廢話，「內政保鑣」首季才6集，最長一集不過75分鐘以內，全部的篇幅放在宮鬥劇裡只怕還不夠讓主角收拾掉一位對手。

全劇的第一場戲，已經深深抓住觀眾：「冰與火之歌：權力遊戲」帥氣小生李察馬登扮演的倫敦市警察局反恐指揮科探員，本來只是帶著兩個孩子前往探望母親，卻在火車上察覺有不尋常的跡象，果然把自己鎖在廁所裡的乘客疑似自殺攻擊炸彈客，他麻煩其他乘客照顧孩子，隻身前往解決危機，在查明炸彈客真實身分後，又發現反恐小隊已經派人舉槍瞄準他的方向，是否因此弄巧成拙、導致所有乘客一起被炸得灰飛煙滅？看得觀眾喘不過氣。

「內政保鑣」往後每一集都維持類似的緊湊節奏，完全不給觀眾腦袋休息的空檔，且編導幾度翻轉布局，男主角面臨的危機逐漸升高，令人為他能否全身而退捏好幾把冷汗，看完一集只期待下一集趕快登場，很容易讓人上癮。最出人意表的是，編導不怕下重手，連剛開始以為是要角的人物都有可能說陣亡就陣亡，沒有一個人是安全的，更增緊張刺激的感覺。

本來光看劇名，「內政保鑣」會給人類似凱文寇斯納、惠妮休斯頓「終極保鑣」的錯覺，結果卻是高潮迭起的懸疑驚悚劇。身為全劇靈魂人物，李察馬登魅力全開，英俊、帥氣、剽悍、敏銳兼而有之，還偶爾放送一下健壯的體格，無怪乎收視開出超級大紅盤之後，瞬間登上英國「全民男神」寶座，更挾這股氣勢勇奪金球獎最佳戲劇影集男主角。

「內政保鑣」在英國掀起10多年來罕見的收視狂潮。圖／Netflix提供
「內政保鑣」在英國掀起10多年來罕見的收視狂潮。圖／Netflix提供
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