左光平／金曲29 認真做的小事

2018-07-09 00:35 聯合報 左光平（音樂人）



劉福助金曲表演備受好評。 圖／台視提供 分享 facebook

「金曲獎」招牌不容易扛，不論企劃、製作、頒獎、表演甚至出席都是學問，也是腦細胞對包裝與自信的整體考驗。恰巧今年參與了製作，想用一個比較感性的角度聊些有趣的小事。

從未來ing這個主題開始，包括到企劃的討論與執行，就註定會是一個「很多小事情」的企劃，記得當初在聯繫主視覺這些比較新銳的音樂人時，他們似乎除了興奮之外，也都還有點驚訝於「被金曲獎選上」的感覺，但是有了這個感覺，事情會變得很微妙，那是跟平常拍封面不一樣的事，那些呈現出來的表現像是他們做了一件被肯定的事的感覺，也是我們希望的。

到了演出的安排，最受矚目的應該是保密到家的「台灣早就有嘻哈」，事前與劉大哥及4位新秀的會議進行過幾次，由於希望它會是一個新生代的創作與經典的結合，在音樂的磨合上不論歌詞或編曲都著實花了點時間。彩排當晚，劉大哥抵達後還在適應著不常使用的監聽耳機，一邊認真複習自己已經唱過數千遍的經典段落，而彩排一結束，從大家的眼神大概知道，明天正式來會很好，幸好確實有讓大家驚喜。而劉福助大哥事後也勤於對製作單位致謝，謝到大家都有點不好意思的那種感覺。另一個是葛西瓦的堅強與專業，事實上在那幾天他的親人病逝，而他是南北往返，整個團隊在正式演出前僅有幾個人知道這件事情，回頭看他充滿力量與能量的演出，其實還反而感覺有點心疼。

典禮前的幾周，視覺團隊花了一點時間用入圍影片的插圖預熱了典禮的新鮮感，而這些音樂從收集版權到音檔再到製作完成，其實時間壓力真的是極大，由衷佩服，也希望被使用到音樂的音樂人有被榮耀的感受，更希望能增添一些這個年度盛事被回味的可能。

其實做典禮製作挺感動的，尤其當大家很努力做小事的時候，到現在都還是會想起李玖哲為了背好頒獎稿的拼音反覆練習的樣子；還是會記得老蕭每次走出去準備做第一個動作前深呼吸的樣子，挺好的。