戴天易／兩岸戲劇合作的下一步

2018-07-07 17:00 聯合報 戴天易



兩岸影視合作是近來的熱門話題，大陸頻頻向台灣招手，台灣業者也躍躍欲試，雙方都期待透過密切的交流，為產業帶來更多的刺激。不過，台灣、大陸能否合作是政策上的問題；而後，兩地市場買單與否，才是首當其衝的考驗。

不論大環境怎麼改變，內容永遠是影視作品的根本，因此兩岸合作後的下一步，題材的選擇勢必得審慎評估。不少合拍劇的製作品質精緻，卻因為內容不夠接地氣，最後叫好不叫座。電視劇不同於電影，電視劇的受眾大，觀眾的耐心會被考驗，究竟什麼題材才能夠迎合兩岸文化？是所有業者、創作者都需要思考的問題。

大陸的政策逐步開放，各地方紛祭出惠台政策，包含補助、稅務減免等，也針對影視從業人員提出多項方案。可惜的是，大家都伸出了手要扶植兩岸交流，但真正能落實或者受益的空間還是有限。兩岸文化的不同加上政治的羈絆，縱使大陸有心在文化交流上給予台灣更多的協助，台灣似乎還沒有提出具體可以搭配的相對方案。

最近有幸受大陸廣電總局之邀，參與「兩岸媒體青年創意產業研修交流活動」，同時參加了包含平潭、廈門兩岸影視節以及上海電視節，見習到大陸是如何善用大數據做為產品研發的標準。反觀台灣，缺乏大數據的基礎和雄厚的資金支持，真能藉由最優於台灣的政策中，在兩岸市場闖出一條路嗎？

即使台灣文化部提供各項補助方案，讓更多有創意、想法的單位做出好作品，如去年在金鐘獎大放異彩，由植劇場製作的電視劇「花甲男孩轉大人」家喻戶曉、叫好叫座，令人印象深刻。但每次觀看金鐘頒獎典禮時，卻又不禁感到惋惜，台灣影視圈盛事似乎有些劃地自限。

三金（金馬、金曲、金鐘）是兵家必爭之地，唯獨金鐘獎在許多項目中明令禁止大陸地區人士參賽。不難理解文化部保護台灣業者、創作人的美意，但不可否認地，打開電視，各頻道輪流播放著陸劇、陸綜，台灣原創節目寥寥無幾。其實，台灣電影的經費也遠不如大陸，但在創意上卻是不落人後，假若我們能從獎項上將台灣戲劇的格局拉大，或許能夠刺激市場、注入新活力，甚至幫助優良作品打開兩岸知名度。但在此前提下，也期待大陸當局能將台灣戲劇的排播時間放入黃金檔期，使之與大陸國產劇相互較勁，讓市場反應說話，在這樣公平競爭的原則下，相信更能從多方面促進兩岸影視文化的發展，並共同提升華語劇的地位。