塗翔文／「燃燒烈愛」：年輕人的苦悶

2018-07-05 23:38 聯合報 塗翔文，影評人



「燃燒烈愛」劇照。 圖／華聯提供 分享 facebook

一向量少質精的韓國導演李滄東，在距離上一部作品7年之後，推出這部改編自村上春樹短篇小說的新作「燃燒烈愛」，透過簡簡單單的3個角色，從韓國社會映照到全世界的共同問題，直指年輕世代的生活困境。

劉亞仁飾演的鍾秀學的是文學，畢業後靠打零工過日，母親棄家多時，父親則身陷囹圄，他巧遇了小時候的鄰居海美，兩人相戀。女孩計畫去非洲一趟，回來時卻結交新朋友Ben，他無業、富有，舉手投足都是上流社會之姿。在海美突然消失之後，鍾秀陷入難以自拔的迷霧裡，包括湧起對Ben的滿腔憤懣。

整個故事的主視角都在鍾秀身上，他不多話，心裡卻有著說不出的苦。海美和他類似，卻是另一種面對的方式：整容換一張新的臉、得過且過的卡債人生、選擇出走去尋找對生命的未知和疑惑。當鍾秀遇上海美時，他以為灰暗的日子終於找到一絲光芒，就像那間擁擠小房牆上稍縱即逝的陽光一樣，卻沒想到這段愛情還是無疾而終，而且找不到任何解釋與挽回的機會。

失去愛情依戀的心，與對人生的茫然，交織揉合成一股難以言喻的怨氣。李滄東在電影中段，刻意用各種對比凸顯兩個男性角色的階級差異，除了穿著神色，那車子、那房屋，從首爾江南到鄉下邊界的對比，然後Ben的「燒溫室理論」達到最高點。鍾秀把胸中的不滿變成行動，混亂的跟蹤、制式化的跑步巡邏，幾近瘋狂，直至失去理性的行為。

李滄東慣常在看似寫實的基調裡，混入帶有魔幻或虛實交錯的影像手法，藉以反映主角的內在狀態，總是能產生非常強大的能量，帶動著觀者隨之自然投射。海美在前半段的多番言論，都像是擊中了鍾秀以及所有年輕世代的心；那日出微光下的縱情裸舞，更是將一切無奈盡在不言中。

一場剝橘子的默劇詮釋，更暗喻著後半段情節裡許多無法解釋的存在問題，就好像我們看到的富足表象，並不能代表著大多數的生活衣食無虞、幸福美滿。李滄東沉潛多年，聚焦的是韓國乃至於全世界嚴重的失業問題、貧富差距，更可怕的是其所造成的心理扭曲，尤其是年輕人們的未來。「燃燒烈愛」燒出熊熊烈火，男主角最終的姿態象徵是新生還是棄世？留給我們自己選擇。