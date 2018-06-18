袁永興／「他我」南瓜妮歌迷俱樂部

2018-06-18 00:03 聯合報 袁永興，樂評人



成軍9年，期間發行了多首單曲，卻直到2018才出版首張專輯的南瓜妮歌迷俱樂部，交出了一張悅耳動聽、舒服流暢的作品：「他我」。

如果以之前發行的單曲給人的印象，可能是迷幻、輕搖滾、加上微電子氛圍組構而成的音樂型態，在這張專輯中，開場的「安妮之島」可能是這樣的延續，但之後卻開始慢慢醞釀、浮現、一些不期而遇、一些抓出的新風味。

作品「莎賓娜」，開歌是以80年代的synth pop味與淡搖滾的混搭，本以為一開始打算復古的作法，卻因為旋律的走式與音色的處理遊走於迷離與現實感之間，漸漸帶來一種新鮮的聽覺經驗。而「渴」則是主唱柯家洋的聲線和fusion曲風非常漂亮的交疊，連bass sound都變得瀟灑、吉他也風流地溫柔著，讓人想起許久不見的Michael Franks，這首歌帶來今年夏天最獨特的美好音符。

「金色的海」延續了這種夏日感，但音樂裏拉大的動態多添了一份青春氣息，不過，是青春不再的那種回首景象。然後「七月十號」以弦樂為基底所做的一層一層、拉寬拉闊的編排讓人印象深刻外，發現這是預佈的反差、好接續下一首「煙火」裏淡淡幽幽的吉他。

毋庸置疑的，這張「他我」的音樂性格有很大一部分來自柯家洋的創作和他的聲線裡、一種現實感悟帶來的撲朔迷離。如同專輯中說到：「燈不夠亮，酒才會反射金色的光」。團員表示每一首歌都有故事背後、真實存在的靈魂，於是10個名字成就專輯「他我」的完成。至於誰是「小雀斑」、誰是「山坡上的薩滿」，就用我們製造像夢想、像絕望、像音樂那樣巨大的牆，才能在其中好好餵養自己的孤獨、任性與徬徨。