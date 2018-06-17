黃裕昇／台灣影劇的創作力量

2018-06-17 00:00 聯合報 黃裕昇（知名製作人、文創公司CEO）



難以否認的，放眼兩岸現今影劇市場，的確大陸比台灣大好幾倍，除了資金充沛、 影響力及內容都處處令人驚豔。我們常開玩笑，誰是資本主義?

對岸明顯比我們擅於操作，以節目或戲劇來說，拿了IP、拿了卡司，就在市場上招商，都還沒錄影，就先收足錢了，這樣的行業有誰不幹？所以人潮錢潮湧入，欣欣向榮。但是，是否大家有注意到，其實大陸這波節目帶動的起漲點，並非原創內容，而是花錢跟國外購買的節目IP，甚至找國外團隊來操盤。比如買韓國「奔跑吧兄弟」、「花漾爺爺」，荷蘭的「好聲音」或英國的「跟著貝爾去冒險」，當然都創下好收視，也賺到大錢。

但對於做電視節目製作快30年來的我來說，總會心理酸酸的，對岸有錢就任性，要外國人來操刀，用錢買創意，在一旁學壯大自己。反觀台灣這30年電視史的黃金時期，可以驕傲地說，台灣的節目部都是擠破頭的原創啊！

大家可以細數當年「超級星期天」、「超級任務」、「金曲龍虎榜」、「百戰百勝」、「連環炮」、「TV搜查線」、「龍兄虎弟」等等，哪個不是好內容？不是家喻戶曉？不是每周必追的?那時代哪來買IP，找外國團隊來拍?都要靠內容團隊自己想自己操作啊！

但今天這些創作力量，這些腦洞大開的想像力去哪了？真是感觸許多。難道這些原創力量在台灣消失了嗎？

其實市場不景氣跟創作我覺得是兩回事，恐怖的是不再做內容，不管原創或之前台灣成功的IP，那都是台灣影劇圈引以為傲的力量，不要妄自菲薄，不能停下來！

好唎家在！台灣還有人願意來做讓台灣影劇圈發光發熱的事情，像最近電影圈開拍我們熟知的「鬥魚」及「麻辣鮮師」電影版，讓好電視劇IP留在台灣，讓好劇更有價值，電視台願意放出IP更值得肯定。還有TVBS敢花錢願意花心思自製再做起真人選秀節目「我要當女一」，由憲哥、安心亞領軍，在現在電視環境，尤其佩服電視台的勇氣和決心！

想想過去「超級星光大道」捧紅了蕭敬騰、林宥嘉、楊宗緯，或選秀始祖「快樂星期天」發掘了韋禮安，這些就是台灣不缺好節目創意的例子。

「我要當女一」還找來金鐘影帝莊凱勛和影后柯佳嬿、惠英紅等，擔任重量級評審，劇場教母王月擔任導師，加上吳宗憲安心亞，這組合是一時選，真的值得讚許！

聊了這些，其實台灣節目不能再退縮，要JUST DO IT！只要願做！願意思考！台灣節目的創作力量一直就會在。現今台灣節目要在競爭難生存的市場打仗，只要肯做好內容！台灣的文化培養出來的創作力是不會輸的！或許我們可以假想，哪天大陸不許買內容的時代出現，進而鼓勵原創內容時，我們是否有另一個春天?