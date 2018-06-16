于國華／守望老街的地理學家

2018-06-16 00:37 聯合報 于國華 （文化觀察者）



開業近二十年的地理學家咖啡，風格獨特，陪伴馬六甲老街從荒涼走到繁榮。 圖／于國華提供 分享 facebook

到馬六甲老街旅遊，絕對不會錯過「地理學家」（ Geographer Cafe）。它位在街口轉角，荷蘭風格與南洋風情融合的外觀獨特醒目；每到夜晚，流瀉的現場音樂和燈光，又是老街活力的中樞。

1999年的馬六甲，金融風暴的蕭條尚未復甦，眾多老屋大宅閒置。從鄭和下西洋以來，華人在馬六甲生活超過五百年，街廓屋宅儘管傾頹，仍有說不盡的故事。但當時老城沒落，夜晚漆黑、遊人絕跡。

曾昭明歷經四海航行，到訪過許多國際都會，對家郷老城的荒涼格外痛心。他設想，開一家有音樂演出的咖啡廳，吸引遊客落腳，再引導遊客探索老城。他和朋友接手停業的茶室，整修過程刻意保存舊結構再加入新設計，「地理學家」在1999年8月開幕。

經營事業和支持教育，已經占滿曾昭明的人生，為了老屋和老城，又踏進餐飲業。但他當時已經知道，目的不是開餐廳，而是提供文化價值和生活風格的「文化產業」。理想很好，但開幕初期，地理學家不被看好。除了經濟谷底的現實，咖啡廳孤立在傳統舊街，每天開門面對的只有冷清。

2000年初，《夏日麼麼茶》到馬來西亞拍攝，男女主角任賢齊和鄭秀文，在地理學家二樓取景，演出情感與利益的一場衝突。這段出人意表對手戲，帶來劇情轉折；隨著電影走紅，也改變咖啡店的命運。同時期，為了振興觀光，當地議員從台灣夜市得到靈感，號召封街舉辦周末夜市；雖然爭議很大，但的確帶來觀光客。2008年，馬六甲和檳城聯合申請世界遺產成功，老城徹底翻身，屹立不搖的地理學家，成為一處顯著地標。

開店初期，另一個令人捏冷汗的堅持，是不供應紅肉。曾昭明吃素，與股東協商的最大讓步，是一半的菜單可以有雞肉或海鮮。曾昭明說，開餐廳要滿足客人口味，話是不錯，「但吃東西為了舌頭，還是為了活命？」他說，現代人吃太多工業產品，破壞口味、也犧牲了健康。

地理學家用天然食材，自己做豆腐、發豆芽、種椰子，用黃糖和海鹽取代精製白糖白鹽。當地著名小吃椰漿飯（Nasi Lemak）換用糙米飯，配菜以發酵黃豆餅「天貝」取待肉類。近年更將葷、素廚房分離，讓茹素食客也可以放心。

觀光客萍水相逢，但曾昭明說，給遊客的食物必須更加用心，遊客出外不比在家，如果吃不適應、打亂行程與遊興，會非常沮喪。

如今，馬六甲老街的商店比鄰，熱鬧興旺。地理學家咖啡從天真的理想出發，將近二十年的堅持，成為老街不可或缺的風景。它如同一座燈塔，守望著老屋、指引著文化、照顧著遊客，讓馬六甲老街成為旅遊地圖的亮點。