黃尹青／再說輕珠寶

2018-06-12 02:03 聯合報 黃尹青（珠寶作家）



四年前，曾經寫過一篇文章，名為「輕珠寶」，談的是我的發現。我這樣寫著：「一股『輕』珠寶的勢力正在上揚。這種輕不是實質重量的輕，而是視覺上的輕鬆。它壓低了富貴逼人的氣勢，雲淡風輕地詮釋『講究』二字。 」 價格平易的小巧珠寶，最讓人驚喜。圖為PIAGET的POSSESSION系列鍊墜。 圖／PIAGET提供 分享 facebook

珠寶界永遠需要新名詞，因為需要創造消費的理由。「輕珠寶」這個名詞一出，恰好正是小確幸、微旅行、微電影等微小輕薄的形容當道時。很快地，市場上出現愈來愈多的「輕珠寶」。不同的是，我說的「輕」是視覺上的輕鬆；市場後來發展出的「輕」，卻是小巧輕薄。

真正造成這波「輕」風潮的，應該是不少國際名牌為了更親近年輕消費群，讓欣賞品牌價值的人可以更容易擁有品牌，這幾年紛紛推出迷你輕巧版珠寶，而且價錢平易近人。

有人歡喜，也有人覺得擔憂。去年碰到一位初次見面的珠寶設計工作者。她感嘆，不知是誰想出「輕珠寶」這個名詞，結果很多消費者只愛輕薄小巧且低價的珠寶。我明白她的擔心：這種偏愛會不會是對珠寶的一種設限？大家給珠寶的實質和心理上的空間，會不會愈來愈小？

小巧輕盈的珠寶，其實長久存在著，輕珠寶這個名詞只是推著它們站在浪頭上。日本市場有很多這種珠寶，用細細的K金鍊鑲嵌小小的寶石，文雅秀氣。有一陣子，歐美設計者也有專精於此的，用纖細的K金鑲嵌玫瑰車工寶石的作品，內斂優雅，包括紐約的Barneys、香港的Joyce都曾經力捧這樣的作品。還有一種名為「刺青珠寶」（Tatoo Jewelry）的作品，貼著皮膚戴，彷彿在皮膚上刺青，它們的確就該如此輕且薄。

但是在輕珠寶熱潮中，卻有不少珠寶是明顯為小而小。只是縮小、減重、削薄，然後有正當理由壓低價錢，其實是失去珠寶該有的份量，也失去珠寶最被在乎的價值和價值感。畢竟珠寶原是在乎輕重大小的，實質和視覺的。

所以，這個小，必須是因為凝鍊而小，讓人一眼看到它，就知道是高密度、是精華。就像是小顆的鑽石，即使小到重量只有10分，依然不減燦亮，比一顆普通的石頭有份量。

這樣的小巧，運用得宜，有時候比碩大還吸引人。因為工作的關係，多年來看過不少知名的鑽石和碩大華美的鑽飾。但是最讓我驚喜的卻是一顆小小的鑽石，而且是遠距看到它，讓我真正見識到「在最小的體積容納最大的亮麗」這句話。

曾經看過知名收藏家芭芭拉休頓（Barbara Hutton）很多珍藏品和故事，但是最讓我印象深刻的，是她戴在手腕上的一件手鍊，很細的金屬圈鍊，吊掛著一顆小小的珍珠。如此小巧樸素的珠寶，會被這樣的人這般地戴著，反而引發更多的注意，好奇其中凝藏了什麼。