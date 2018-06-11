黃子佼／內需

2018-06-11 00:40 聯合報 黃子佼（樂評人）



有一段時間，概念是：如果你在台灣已經沒市場了，就只能去大陸發展；現在的概念是：無論演員或歌手，如果你沒去大陸發展，似乎就還不是個大咖，甚至，去了，也就不回來工作了，只回台北生活玩樂，根本不上台灣節目或晚會，也許他們的精力、體力、腦力有限，追求付出之收益的最大值，取的工作與生活的平衡，無可厚非，但這現況，很讓人無奈或心寒吧？

時代變了，歌手要大舞台，就要往對岸的歌唱或比賽節目走跳，不像過往，上「鑽石舞台」、「歡樂100點」、「龍兄虎弟」、「雙星報喜」、「玫瑰之夜」等有唱歌環節的節目打過歌，就夠了，歌曲或人的表現別太差，就紅了，內需足以撐起明星，那些年，紅翻天的黃鶯鶯、洛城男孩、蘇慧倫、鳳飛飛、林慧萍、周華健、蘇芮、方季惟、張清芳、方文琳、楊林、張雨生……，哪需要大陸市場支撐？不都是在台灣自給自足，偶爾去香港、星馬風光一下，而在台灣，夠忙、夠賺了……。

曾幾何時，為何變了調？是自己人作品不夠好？我不認為，這幾年，台灣創作人還是承先啟後，若以數量加質量來考量，絕對還是華語圈數一數二，那麼，是自己人更喜歡往外看，遠貴近賤？是網路打開了世界，自己人更不滿足本地現況？所以自己人不挺自己人？尤其數位科技社群網站太發達，分給音樂的時間更少了吧？而在臉書，不貼國語歌，分享國外的音樂較帥？又或網紅稀釋了年輕族的崇拜能量？至少，絕不能怪罪哈韓的人過多，其實更早年，哈日族早已存在，哈美的也有（空中補給來台灣的次數有多少？尤其是早年演唱會不發達的年代，已是常客），但以前總可以取得平衡，現在的歌迷，無法一心二用了嗎？哈韓的，不聽國語歌嗎？

說擔憂，也不必，但總是在想，有些專輯／單曲／人，結構真不錯，但就是沒有想像中紅，如果是90年代，它可能會傳唱全島吧？難道非得讓這些歌／人去上大陸節目過個水，本島的大家，從網友到媒體，才會重新重視？問題是，想去就去嗎？大陸有自己的選擇權與偏好，沒去的別妄自菲薄，去的也就是氣味相投，還是努力把內需做好吧！以主持界來說，心湄姐、瓜哥……多年來不也整欉好好（台語）？