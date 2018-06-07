塗翔文╱「犬之島」：關於人的寓言

2018-06-07 23:51 聯合報 塗翔文 （影評人）



「犬之島」劇照。 圖／金馬奇幻影展提供 分享 facebook

在不明時間（應該是未來）的日本城市裡，狗兒都得了傳染病，恨狗成癡的市長決定把所有的狗都流放到已廢棄的「垃圾島」。偏偏他的養子不服氣，單槍匹馬赴島上想找回愛犬，遇上五隻組成護衛隊，勇敢幫助他的尋犬任務。威斯安德森把這樣一個想像力十足的故事拍成了定格動畫「犬之島」，以其栩栩如生又極富創意的視覺設計，建立了這個全然想像中的世界。

電影的故事主軸是男孩尋犬，但包裹其外的是一個大命題的政治寓言。獨裁市長貪汙、腐敗，把百姓蒙在鼓裡，專行洗腦之功，更可怕的是，他為消滅不合己意的狗族，什麼事都做得出來。表面上拍的是狗，其實講的都還是人，放諸歷史，每朝每代不都有伐異黨同的殘忍故事？

看似嚴肅的政治寓言，用定格動畫「偶」化，再加上把主角變成了狗，殘酷的力道降低成帶有童趣的黑色喜劇。導演幽默地打字幕告訴觀眾，電影把狗語全置換成英文，然後裡頭的人類主角大多講日文，所以人、狗之間，靠的是心意相通。男孩用純真的勇氣克服難關，挑戰他的父親和整個城市，卻也征服了原本對人類已死心的狗兒；而在威斯安德森的世界觀裡，這整體來說，則是個輪迴般的歷史重演，一切當然並非只是單純的happy ending。

不過威斯安德森在瘋狂想像力的揮灑中，倒不是一味地悲觀沮喪，最終這個世界似乎還是有希望的，不只正義得伸，而且這個城市改由一群青少年拯救並統治著，協助他們的則是善良的狗群。這樣的組合不見得完美，但世界或許還是有希望的。

主場景在垃圾島，島上荒涼殘破的意象，既寫實又富有美感，每個場景都有看也看不完的細節。看得出整個團隊花費的深入工夫，尤其融合書畫、建築、服飾、音樂等各方面的日本文化，都展現在豐富而華麗的視覺效果上。每隻狗兒造型各異、各有特色，細微到連毛髮都隨著風吹而晃動；再加上聲線特色各異的大明星們為牠們發聲，讓這些狗的擬人化都變得很有個性。「犬之島」持續展現威斯安德森的傲人才華，精緻、好看，且寓意深遠，表面之下有各式訊息不停錯落，值得一看再看，亦再度證明他是現今世上最具有想像力的導演之一。