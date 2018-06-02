于國華／娘惹料理風：海峽華人的文化再現

2018-06-02 00:20 聯合報 于國華（文化觀察者）



馬來西亞著名小吃叻沙，是華人傳統與南洋風俗的融合，因地置宜而有多變風味。 圖／鄭達敬提供 分享 facebook

最近幾年，馬來西亞料理在台灣竄紅；餐廳名字、餐牌內容，經常見到「娘惹」。這並非偶然，而是娘惹文化從繁華、沒落再復興，在大時代中載沉載浮的際遇顯現。

早年由福建、廣東出海的華人男性，在南洋異鄉娶當地女子成家，所生子嗣男孩稱為「峇峇」，女孩為「娘惹」。經過幾個世代的繁衍，峇峇和娘惹在馬六甲海峽兩岸形成族群，又以新加坡、檳城和馬六甲較為密集。英國於19世紀初，在這裡建立海峽殖民地，所以峇峇和娘惹族群又被稱為「海峽華人」。

海峽華人即使不識中文，依舊珍惜中華文化的根源。因為能說英語和馬來語，在英國殖民時期，成為貿易和政治的中介，擁有特殊地位與資源。大約自1820年到20世紀中期，是海峽華人的輝煌年代，他們經商致富，將精緻生活文化推到高峰，也大力支持國父孫中山革命。

當時的小娘惹，必須精於縫繡和烹飪，才能嫁進好婆家。在男尊女卑的大家族，廚房裡巧手慧心的娘惹婆媳妯娌，透過烹飪展露才情；她們以中華料理為本，結合當地食材與馬來、印度、泰國料理特色，創造出工序繁複、色香味精巧的娘惹料理。

二戰之後，海峽華人特殊地位不再，富貴家族淪沒，娘惹菜隨之失落。直到新加坡獨立，積極推崇海峽華人文化，娘惹菜出現了復興曙光。

娘惹食譜向來家傳不外授。新加坡前總理李光耀的母親， 1974年出版《李夫人食譜》，讓神秘娘惹菜公諸於世；而後娘惹餐館逐漸出現。2008年，新加坡電視台製作34集連續劇《小娘惹》，在東南亞造成轟動，娘惹文化受到重視，娘惹菜也成為時尚。如今，娘惹料理進入高級餐館酒店，與世界各大料理比肩並列，也激發了更多創新；例如檳城「七間老屋」精品旅館的餐廳，在骨董環繞的空間，供應融入法式料理精神的新意娘惹菜，創造既現代又復古的無國界餐飲體驗。

娘惹菜被星、馬料理吸收，成為創新的傳統；在肉骨茶、海南雞飯、沙嗲之外，為邁向世界的星馬料理，增添了豐富的內涵與賣點。馬來西亞小吃最著名的「叻沙」，以椰奶或咖哩、香料熬煮湯頭的海鮮麵，即源自娘惹料理。東南亞不同的口味習慣和物產，衍生出多種特色叻沙，例如檳城的亞參叻沙、新加坡加東叻沙、東馬叻沙，甚至泰國叻沙等。

品嘗馬來西亞叻沙或娘惹菜，口舌間的異國風情，需要歷史情懷的調味。這些來自南洋的食物，融入了幾世紀以來，華人下南洋的滄桑與風華。吃在口中、似曾相識的口味，是海外華人的濃重鄉愁，和不忘炎黃血脈的文化情懷。