戴天易／惠台政策頒布後的北京影視節

2018-06-02 17:00 聯合報 戴天易



31項惠台政策宣布後，大陸的第一個影視節於5月中在北京登場。我一如往年地出席，不同的是，此行我帶著一股好奇心，想一探政策對產業形成的影響，觀察後卻發現陸劇早已走出全新局面。

這回北京影視節展出的作品中，各類劇種百家爭鳴，以古裝大戲為主流的現象漸淡去，時裝愛情、家庭生活和職場等題材出線，劇情緊扣主題且扎實，也不再只著墨男、女主角的愛情故事。此外，不少戲劇作品選擇由三、四線藝人挑大樑，而非打「大腕牌」，新人演出機會大增。整體而言，比起華麗排場，新一代的陸劇更重視作品的精緻度。

兩岸戲劇一路走來始終相互影響。回顧90年代，由台灣製作的電視劇如古裝「包青天」、瓊瑤「梅花三弄」、時裝「家有仙妻」等，一檔接著一檔在台陸爆紅；2001年的台灣偶像劇始祖「流星花園」成功創造「台流」，其後全台史上收視率最高的「命中注定我愛你」，讓大陸再現追台劇熱潮；而婆媽最愛的本土劇「娘家」、「夜市人生」亦受大陸觀眾歡迎，甚至被買下版權，翻拍成陸劇「娘家的故事」和「亮色人生」。近年，陸劇在台也大放異彩，宮鬥劇「後宮甄嬛傳」使孫儷累積大批台灣影迷，「那年花開月正圓」令何潤東以吳聘一角聲勢再漲，時裝劇「我的前半生」和「老男孩」同樣討論度爆棚，受到台灣網友一致好評。

這些膾炙人口的戲劇作品，打開許多藝人在兩岸的知名度。但過去幾年，大陸限制港台藝人參與綜藝節目、戲劇和電影的比例，台灣演員在大陸的曝光量有限，因此於市場上有明顯的斷層。現在，僅「大腕級」資深演員歸亞蕾、張晨光、邱心志、焦恩俊等仍佔有一席之地，年輕一輩屬陳喬恩最活躍，炎亞綸算是後起之秀，近一年來於大陸多部作品中演出要角。一旦惠台政策開放，台灣演藝人員將多一個表演舞台，又因應大環境的轉變，鎂光燈不只聚焦大咖明星，新人的大好機會來臨。

隨著時間的演變，年輕世代觀眾的誕生，影視產業應走出新格局。上月「還珠格格」 開播20週年的消息，在我的社群動態上燒得火熱，當年這部兩岸合拍劇紅遍亞洲，使新人林心如、趙薇和范冰冰瞬間爆紅，成為家喻戶曉的大明星，三人現各撐起一片天，還執起導筒、擔綱戲劇製作人。而17年前，「偶像劇教母」柴智屏一手捧紅男子團體F4，並奠定台灣的偶像劇時代，惠台政策開放前，她正著手進行「流星花園」的翻拍計畫，並啟用大批新人，新劇可望再創「新F4」神話與浪潮。

如今，惠台政策提出後，不少大陸業者開始向台灣招手，欲尋覓題材與合作夥伴，顯見不論兩岸的相關政策如何調整，身為影視業者也是幕後從業人員的我們，始終站在第一線為產業尋找機會。政策實行後，兩岸戲劇能否碰撞出新火花，尚為未知數，但若能共同開創新局面，並打破華語市場的藩籬，絕對是樂見之事。