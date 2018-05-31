馬欣／「當祈禱落幕時」 回歸人道精神的推理之作

2018-05-31 23:33 聯合報 馬欣，影評人



「新參者完結篇：當祈禱落幕時」劇照。 圖／車庫娛樂提供 分享 facebook

「謊言是真相的影子，而影子裡充滿了人性。」電影最後迴盪著這句台詞。這部改編自東野圭吾「當祈禱落幕時」的暢銷小說，延續著東野一貫的信念，向觀看者提問：再卑微的人、再不能理解的犯罪，即使不能原諒，是否仍願傾聽？

東野圭吾著作中，「新參者」系列的加賀恭一郎是最低調，也是最堅定的執法者，不同於東野圭吾另一位天才教授伽利略智慧探案的輕快，加賀像個傳統的警探，相對電影步調也較為緩慢，甚至有種老派偵探的情懷。

這部電影改編的小說，其實是量產的東野圭吾近年來較受好評的作品，思緒有回歸到早期的縝密，人道關懷的力道回歸了早期風格。由一個無名女屍，帶出了加賀失蹤生母的下落，而這更從生母的知交而拉扯出了一個連環命案。作為「加賀恭一郎」這位經典人物的離場作品，是再適合不過了，因為加賀是深情地目送過往價值的代表。相對於這世道的劇變，加賀成為一個不合時宜，但仍相信人性有一絲光明的人，讓人想起早期經典偵探小說人物（如卜洛克筆下的史卡德），加賀這系列的轉身告別顯得別具意義。

「當祈禱落幕時」獲好評的原因是描述了犯罪背後的經濟現象，這也是東野早期作品當初被譽為推理巨匠松本清張的傳人的原因，在追索犯罪的同時，更關心的是背後難解的經濟習題。電影與其說在享受探案的抽絲剝繭，更接近一部社會寫實片。一位原有正職的父親，如何在妻子欠下巨款潛逃後，仍能保護女兒安全長大。當時被視為反應日本經濟泡沫化後的另一佳作。

這部電影裡，你隨加賀探案，看到的是人在巨變下，如何犧牲自己來保護所愛。其中演員的功力讓這部人性之作大加分，尤其是飾演跑路父親的小日向文世展現了他老戲骨的功力，讓他在眾多知名演員如松島菜菜子等之中，仍是最顯眼的角色。光看他的演技，故事就入了魂。

只是這部電影少了小說中關鍵一句：「核電廠不是光靠燃料來運作的，那個東西是吃鈾和吃人來運作。」說明了，被掃到底層的人為生存，每日核電廠清理廢料，每分錢都用命換來的真相。人或許不能說實話，但故事讓我們看到了社會更深層的真實。