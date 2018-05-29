曾士昕／經典款與運動表的對立

2018-05-29 00:10 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



RM的訂價是全球同功能最高的品牌。 圖／曾士昕提供 分享 facebook

網路的資訊推波助瀾改變了鐘表生態，以前鐘表僅在傳統表店銷售，現在只要在手機上按幾個鍵即可快速完成交易。網路平台既迅速又透明，資訊的傳播與獲得容易。事實上Digital的浪潮是面廣而深度不夠，年輕表迷要的是快又簡單的事物，經典表款早已被唾棄，取而代之的是以外型取勝的運動表或所謂的「致敬表」。

近幾年流行的運動表嚴重衝擊了鐘表市場，Rolex的水鬼、PP的金鷹與AP的Offshore打趴了經典表款。Rolex潛水表大缺貨，新款更要搭表銷售，Offshore陶瓷圈熱賣，不鏽鋼運動表當道，完全操控於網路資訊，形成不健康的鐘表市場。而經典或有工藝的款式幾乎乏人問津，以前被視為神話的PP功能表價錢都向下修正，曾經是一表難求還需搭表銷售的創廠175周年5975全新計時表，近期拍賣成交價不到5萬8000瑞郎，賣家在扣除傭金後很不划算。而通常是目錄封面的高複雜腕表5002，這次拍賣價為104萬9000元瑞郎，也偏低於一般行情。相較之下70年代的老金鷹3700兩針表款，拍賣行情在6至8萬，算是相當不錯的價錢，老的AP Royal Oak Jumbo行情也超過3萬瑞郎，這兩款表徑都在39mm以上，符合現在大尺寸的潮流，也正是收藏家競標的款式，再次驗證經典表款所面臨的困境。

相較之下運動表具有粗獷的外型及堅固耐用的特性，各品牌無不躍躍欲試，更成為最主流的款式。現在的鐘表市場因為運動表而完全亂了套，金不如銅，不鏽鋼又比貴金屬值錢，Panerai的鋼表203價錢比K金款式貴上好幾倍，讓人完全看不懂。Rolex的Prince經典有工藝，卻敵不過水鬼與百事圈，Rolex運動表款表現非常亮眼，換個表圈材質或面盤顏色，表迷就為之瘋狂。Rolex熱銷款長期處於缺貨狀態，除了品牌管控得宜，精準耐操，保值性強，變現性快，等同現金是原因。

Richard Mille被歸類於最頂級的運動表品牌，基本款訂價也要8萬美金，只要具陀飛輪功能起碼要價30萬起跳。去年香港的一次拍賣，目錄的封底是限量10支的RM56-02，當時目錄上沒有估價，肯定是要再創新高，最後成交價是1450萬港幣，超越當次拍賣封面PP 的5002，可見Richard Mille是主流中的主流，更是當今最熱門的品牌。

經典款與運動表彼此在拉扯，以目前的鐘表生態來看，運動表光鮮亮麗的外型顯然位居上風，不過就鐘表長遠的發展而言，具有古典美學與機芯工藝的款式，才是鐘表精髓與價值所在，它讓手表有了溫度與靈魂，因為經典永存，代代相傳。