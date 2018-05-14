趙雅芬／馬毓芬愛與淚痕的旅程

2018-05-14 00:27 聯合報 趙雅芬（樂評人）



馬毓芬完成「愛的旅程」音樂會。本報資料照片 分享 facebook

我認識馬毓芬的時候，她已經是流行音樂界的配唱製作人和合音天后。

天王天后的演唱會，都想請她當合音，一方面是她有深厚的音感，給予主角豐沛的輔佐卻不搶其丰采。另一方面，她善體人意也不吝鼓勵，笑與淚是她陪伴許多歌手一路打拚的標記。

馬毓芬當然也曾經當過歌手，80年她的「Sugar Sugar」、「多情會有問題」傳唱一時，琅琅上口。而她另一個令人記憶的身分，是已故創作歌手馬兆駿的妹妹。

這個年頭，要推出一張實體CD實屬不易，而推出一張只送不賣的實體CD，肯定有特殊意義。

我是在馬毓芬「愛的旅程」公益演唱會上收到這張同名的CD ，新婚的她，也隨袋送上一個小小喜餅，分享喜氣。

那一晚，馬毓芬把對於歌唱、家人、朋友的愛一路唱盡，唱出歡笑和淚水，台上有黃韻玲、伍思凱、陳子鴻、劉若英、梁靜茹、范瑋琪這些重量級嘉賓，台下有哈林、王力宏、陶喆、蕭煌奇、Selina、家家、曾寶儀、謝金燕、品冠入座，星光熠熠直逼頒獎典禮，證明馬毓芬累積的好人緣和聲譽。

回歸純粹的音樂，這張「愛的旅程」專輯也飽滿深刻，每首歌都有濃濃的故事與情意。開場的第一首「幕後歌」正是馬毓芬的心情寫照，「看星光明滅看幕起謝，提醒自己多堅持一些，也沒想過能走到多遠，只求別辜負從小的心願」，即使是專業級歌喉，撥開了心，仍聽得出她聲線透露的悸動。

專輯裡暖心的歌不少。「沒事」滲透了馬毓芬笑臉的本質，「牽牽手」是可愛樸實的愛情小品，而這幾年來，資深創作人曹俊鴻也幫馬毓芬譜寫了幾首好歌，包括「轉身」、「第二個家」和「好天」，不論是國語歌或是台語歌，都有療癒般的安定。

專輯另一個主軸，是用來思念馬兆駿。「好想讓你看看現在的我」娓娓道來，最後貼切融入「我要的不多」，包括「七月涼山」、「季節雨」、「散場電影」的組曲，也是向馬兆駿致敬，而專輯最後一首歌曲「回家」，創作與主唱來自馬兆駿的大女兒馬永蒂，細細聆聽，酸楚滿溢。

人生的路程總是充滿崎嶇，而因爲有了愛，所以我們得以前進。這張「愛的旅程」，想必是交織於一道道拭去又滑落的悲歡淚痕，才得以誕生。