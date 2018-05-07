曾士昕／百煉成鋼是主流

2018-05-07 23:29 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



不鏽鋼的Blancpain 50噚潛水表是品牌最具代表性的款式。 圖／品牌提供 分享 facebook

鐘表為了求新求變，異材質的使用經常成為話題，目前至少有二十個以上的品牌採用青銅做表殼，確實也掀起了一陣風潮，Panerai金不如銅，382的價錢飆升超過兩倍，是最受表迷青睞的銅殼表。平心而論不鏽鋼才是主流，以現在的技術可以輕易加工或拋磨，做出優質表款，無論經典或運動表，不鏽鋼手表還是最受歡迎。

青銅表因為與空氣接觸後在表層會產生銅綠，這種天然的舊化現象，讓人有身經百戰與酷炫的效果，Tudor帝舵、Oris豪利時與Zenith真力時等也都熱賣，頗受年輕朋友的喜愛。其實會氧化的手表在二十年前可是會引發顧客抱怨，即使是目前也稱不上是好的表殼材質，親膚性佳的不鏽鋼與K金表才適合做表殼，現在卻變成青銅表當道，熱潮還持續不斷，令人有些不可思議。

不鏽鋼是20年代開發出來的合金，加入鉻的金屬後可以解決腐蝕的現象，在接觸空氣後也不會有氧化的反應，於是普遍被用於鐘表，而且表現相當稱職。在這之前鐘表不是銀質就是金質，為了降低成本，鍍鎳的處理也很常見，尤其是早期的懷表，不過鍍鎳常在使用一段時間後有露銅的現象而逐漸被不鏽鋼取代。因為加工的便捷與極佳的硬度，還有明亮的光澤及較低的製作成本，不鏽鋼仍然是當今鐘表品牌使用最多的材質。德國人研製含碳量較低的316系列鋼材，對於抗腐蝕有更好的效果，不但用於醫療，鐘表業也大量採用。不過最知名的還是Rolex勞力士的904L，它含鎳的比例較高，抗腐蝕性更勝於一般品牌所採用的不鏽鋼。

不鏽鋼表款在拍賣會的高成交行情也屢見不鮮，除了是頂級品牌少採用的材質，稀有性更是主要因素。一只PP 5016鋼款在Only Watch以瑞郎730萬成交，PP 1518不鏽鋼萬年曆計時表的成交價也高達1100萬瑞郎。而Rolex 6239 Paul Newman計時表因為有名人加持的效應，拍出含佣金5.3億新台幣的天價，這些都是在收藏家競標下創了新高，也是鐘表有史以來各款式的最高拍賣紀錄。

為了增加表款的多樣變化，也在不鏽鋼的表層以PVD (物理氣相沉積)的技術進行真空電鍍，優點是高硬度與抗磨損，其中玫瑰金顏色甚為討喜，黑色的鍍膜則用於運動表。另一種為DLC (類鑽碳鍍層)具有高抗酸鹼的特性，常見於較高價的表款，因為有極佳的生物相容性而不易過敏，市場反應良好。由此可見不鏽鋼或鍍膜表款仍是主流，不但價位合理，製作難度不高，依然成為鐘表的主流材質。