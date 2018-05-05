于國華／夜市裡的百味人生

2018-05-05 00:10 聯合報 于國華，文化觀察者



台北寧夏夜市總是人潮眾多；鬍鬚張魯肉飯是伴隨夜市發展的一則傳奇。 圖／于國華提供 分享 facebook 喜歡逛夜市，在台灣很幸福，各縣市都有出名夜市。流連在不同夜市，好吃好買好玩之外，看著賣家奮力推銷，也是人生即景。

童年最熟悉士林夜市，蚵仔煎、蜜豆冰等，都是愉快的回憶。後來，喜歡文青聚集的師大和公館夜市，再因工作和居住方便，常去饒河街、臨江街、華西街夜市。近來，則偏愛寧夏夜市。

真正認識寧夏夜市，因為朋友邀約一場「千歲宴」。原來，寧夏夜市老店眾多，集合其中20家超過50年歷史的攤商，各家經典一次上桌擺開，全部資歷加總超過1千歲，美名為「千歲宴」。

千歲宴開始，上菜較慢，10人圍著一兩碟小吃，難以舉筷。稍後餐點上齊，擺滿一桌的豐盛食餚，僅僅每樣淺嘗口味，已經十分飽足。難怪前台北市長郝龍斌提出寧夏夜市的辦桌構想，遊客湊齊10人享用千歲宴，不但經濟實惠，而且能夠遍嘗夜市好味。

現場說菜也是特色。現任千歲宴執行長林定偉，攤商子弟出身，逐一介紹各家菜色與夜市典故。運氣好，見到能說能唱的「講古仙」張永賢，他懂菜、更會說菜。多年前他把炒米粉生意交由家人打理，轉而從事文史研究，如今台灣故事講得活靈活現，身邊隨手拿出文獻、照片或道具，一場千歲宴就能「寓教於吃」。

千歲宴成功舉辦，首先必須有統籌組織，並且得到攤家合作。寧夏夜市首創由攤家組成的觀光協會，共同參與推廣夜市。因為攤商有共識，才能打破競爭、推出千歲宴，8次進入總統府舉辦國宴。張永賢說，夜市美食必須趁熱上菜，進總統府做膳，平常單打獨鬥的夜市攤家，必須協調流程，順暢的備菜、上菜。除了國宴，寧夏夜市舉辦多次封街辦桌，從50桌到100多桌，總能有條不紊。

一條寧夏路，白天夜晚兩種風情，日間車水馬龍，夜間攤商如岸、遊人如川；吃在寧夏夜市，感覺格外不同。這裡強調「環保」，攤商擁有獨立水電，全區設置廢水截流與油煙濾清，所以地面清潔、呼吸不到油煙；全區使用不鏽鋼筷、禁用一次性餐具，甚至要求遊客禁煙。

寧夏夜市以餐飲為主，許多攤家傳承2、3代，家族故事與夜市起伏重重疊疊。「鬍鬚張魯肉飯」是寧夏夜市的傳奇，40年前，二代張永昌開了今天的「鬍鬚張美食文化館」，就從寧夏夜市開始，邁開向全台灣、甚至海外的拓展之路。

穿梭夜市，賞看玲瑯滿目美食，不禁想到，數十年風雨陰晴，幾代人守著一方攤位，不僅餵飽家中老小，也照顧無數遊子和遊客的胃腸。多少人生故事，發生在川流人群中，也發生在勤奮的擺攤人家中。坐下品嘗，不管酸甜苦辣醎、蒸煮烤炸煎，夜市小吃賣的是口味，傳承的是市井人情。