塗翔文／「盛情款待」：新與舊的衝突

2018-04-19 23:27 聯合報 塗翔文，影評人



「盛情款待」劇照。 圖／華映提供 分享 facebook

日本是台灣人最能接受的外來文化之一。「盛情款待」片名借用的就是日本所謂傳統的「待客之道」，透過這個設身處地替人著想的溫暖心意，表面上講的是一間老旅館，面對現實考驗的命運，骨子裡其實還是在講人與人之間，是否能為對方著想的心靈溝通，尤其是世代之間的距離隔閡。

位在京都近郊的日式老旅館「明月館」，由於經營不善，被台北一家建設公司的老闆買下。他派了年輕的兒子前去執行整修工程，沒想到兒子一心只想跟住在京都的前女友復合，對這間旅館一點也沒有興趣，甚至打算賣掉它。圍繞於此，故事就在台、日雙方的兩代人之間流轉，描寫著他們由衝突慢慢化為諒解的過程。

舊與新、傳統和現代，幾乎是電影裡最重要的衝突來源。王柏傑飾演的男主角講英文、論數字，顯然是新派的代表；楊烈飾演的父親，對日本回憶情有獨鍾，和老闆娘有著往日情懷，象徵的是舊的傳統。某個程度上來說，電影的主軸就是這段父子關係，但我們只看得出他們理念不合，卻看不到更深刻的問題根源究竟為何，最終只能刻板地透過病痛死亡，達成一種最老派的妥協。

同樣的道理，導演陳鈺杰似乎過於小心翼翼地處理每一條敘事線，卻在秉持節制、簡潔的原則下，好像每條線都太輕描淡寫，少了些讓人深究回味的厚度。就連故事中心所謂的「待客之道」，雖然已刻意安排了讓片中3位主角一起接受老師教導的戲，但其實電影絮絮叨叨地不停提及此事，卻似乎仍沒把待客之道的精神說個清楚。一直要到曾與小津安二郎合作過的老牌女星香川京子現身客串的那場戲，才因為她的表演與形象，彷彿勉強體現了所謂待客之道的具體實踐。

從故事到穩健的攝影風格，以及音樂上的設計，都看得出陳鈺杰想向小津安二郎致敬的意味，但小津透過所有生活瑣事、堆疊角色內在心意的細膩手法，並未因為形式上的節制作風而匱乏。「盛情款待」並未在一個不怎麼新鮮的故事基礎上，做出讓人亮眼的新詮成果，以致電影四平八穩，少了讓人起伏跌宕、感同身受的能量。演員部分薑還是老的辣，楊烈為角色的日本情懷帶來強大的說服力，是全片最具光芒的所在。王柏傑與田中麗奈竟然未從鬥氣冤家吵出愛情火花，也讓這對男女主角的表現空間壓縮了不少，相當可惜。