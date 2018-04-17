董福興／Facebook漏隱私？ 好習慣自保資安

2018-04-17 23:34 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



劍橋分析透過心理測驗遊戲取得用戶資料，按下同意前，不妨想想自己真的信任這些服務嗎？ 圖／董福興提供 分享 facebook

Facebook使用者資料受到美國劍橋分析公司取得，並且應用在美國總統大選廣告投放。此事在執行長馬克・祖克柏出席美國國會聽證會達到關注的高點。雖然整個事件與亞洲區、台灣的使用者關係不大，但在同時，Facebook訊息上許多人的帳號受到盜用，張貼了大量的偽裝惡意連結，由此可以看出，對於個人資訊安全，還是有很多人沒做好防護。

劍橋分析事件並非由Facebook處「竊取」使用者個資，而是透過各種吸引人的心理測驗遊戲，取得個別使用者的授權取得，並且透過Facebook的授權機制運用在選舉分析上頭。事情發生之後，Facebook承認問題，開始限縮各種應用取得使用者的資料範圍。但使用者也不是完全的受害者，畢竟看到「大家都在玩、都在分享」的心理測驗，而不加思索授權的行為，是使用者自己同意的。在中文圈也有許多類似的遊戲，來自韓國、來自其他國家，我們也不曉得他們是不是做了與劍橋分析一樣的事情。而最好的防範方式是看到「要求Facebook授權」時，謹慎而為。

另外則是帳號受到盜用的問題。在網路上有著成千上萬個網路服務會要求你創建帳號、輸入密碼，但人們往往只會用相同的e-mail配合相同的密碼，其中只要一個服務流出（或者本身就是用來竊取資料的惡意網站），近乎所有的帳號都有可能受到盜用。為了增加安全性，如Google、Facebook以及Apple等公司都有提供二階段認證，在你登入時透過簡訊或產生的安全代碼來確保是你本人所為。雖然多一道手續，但在更安全的認證方法出現前，這是最能保障帳號安全的手段。

從個人電腦時代開始，人們遇到各種資安問題或者電腦病毒，都會認為自己是無辜的受害者。但實際上這些問題往往都經由使用者不好的習慣而有機可乘，與其出了大問題再去懷疑自己是不是受害者，不如認真地聽資安專家等的老生常談，好好地保護好自己的帳號與安全。劍橋分析事件可能影響了美國大選，誰又知道我們按下授權給出的個人資料，又會影響哪些領域的哪些事呢？