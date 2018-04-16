曾士昕／Baselworld 幾支受矚目的手表

2018-04-16 23:51 聯合報 曾士昕（鐘表評論家）



全球最薄的Bulgari自動上鍊陀飛輪表，表殼厚度僅3.95mm。 圖／Bulgari提供 分享 facebook

巴賽爾表展是瑞士鐘表業界的年度盛事，不過相較於去年的盛況，今年明顯平淡許多，主要還是整體大環境不佳，以及網路的推波助瀾改變了資訊來源，以前鐘表只在傳統表店銷售，現在的網路平台既迅速又透明，一支手機即可以完成交易。而各項資訊的獲得更是快速容易，即使不花大把鈔票同樣可以傳遞表款資訊，加上參展費用高昂，讓許多品牌卻步。

表展之前有關Rolex勞力士的風吹草動都被表迷當成話題，並口耳相傳。每年各品牌絞盡腦汁推出各式天馬行空表款時，Rolex卻只要變個表圈顏色或材質，推個復刻版本就足以驚豔全場，讓勞迷幾近瘋狂。今年不鏽鋼的126710 BLRO紅藍陶瓷圈正是最夯的表款，具實用的GMT功能，有50年代6542拍賣高行情的加持，在網路已成為人氣表款，絕對是一表難求。Rolex的成功也絕非偶然，精準耐用，保值性強，變現性高，等同現金的特性，讓消費者認同。

PP百達翡麗這幾年的金鷹系列，尤其5711與5712完全不畏景氣寒冬，價錢不斷翻漲飆升，前些時候品牌才針對這兩款單獨調漲，一支不鏽鋼基本款訂價約三萬美金，沒有其他品牌有這種能耐。而今年主要是將萬年曆功能放在金鷹表殼內，至於後續的反應還需看表迷是否會埋單，畢竟價錢不菲。這兩大品牌今年表現平平，沒有甚麼創新工藝，完全憑藉表迷熱情的支持而墊高了品牌價值。

Bulgari寶格麗這幾年在鐘表的成就相當受到肯定，尤其是複雜功能的領域表現亮眼，是唯一同時能做出二、三、四錘報時表的品牌，而在超薄表的研製更讓人刮目相看，四年推出四款破紀錄的超薄腕表，其中有三款屬於複雜功能。今年將原來機芯厚度僅1.95mm的陀飛輪加裝了周邊自動陀，機芯厚度沒有增加，表殼厚度縮減至3.95mm，成為全球最薄的自動上鍊陀飛輪腕表。

機芯薄型化打破紀錄後，是否可以讓消費者日常配戴就顯得非常重要。在這方面Bulgari也煞費苦思，增加夾板的強度與機芯的耐操性，包括自動上鍊機制的耐震度與上鍊效能，為了超薄在上鍊與調時的結構也做了改變，以按把來做切換，並以能實際配戴為導向。最後將這枚最超薄的陀飛輪機芯搭配在表殼有110個切面的Octo表款中，盡顯獨特的義式風格，成為殿堂級的鐘表逸品。