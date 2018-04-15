蘇詠智／漫威潔西卡瓊斯

「漫威潔西卡瓊斯」第2季演員仍有出色的表現。 圖／摘自Netflix 分享 facebook

漫威超級英雄片在大小銀幕都有輝煌成績，不同於電影大都走明亮、幽默的風格，與Netflix合作的幾齣影集多半灰黯、沉重，對人物的塑造也更深入，給演員絕佳發揮空間，近期推出全新第2季的「漫威潔西卡瓊斯」就是相當值得注意的佳作。

潔西卡瓊斯是一位住在紐約、完全不張揚的另類英雄，雖然有異於常人的能力，並不視為恩賜，回想過去總是一副表情凝重的模樣，卻又是一個言語犀利的嗆辣女子，比起美豔致命的黑寡婦、內外兼美的神力女超人，潔西卡瓊斯無疑突破「漫畫英雌」的窠臼，不可以被簡單看待。

潔西卡與操控、制約她心理的大反派「紫人」科格夫之間有著扭曲、變態的關係，是她想忘也忘不掉的折磨，亦是她亟需擺脫的心魔，扮演潔西卡與科格夫的克莉絲汀瑞特、大衛田南特，在首季中有極精采的對手戲，贏得廣大好評，第2季中大衛只回來客串一集，卻讓這一集成為評價最出色的集數之一，好戲貴精不貴多，在此獲得證明。

編導在第2季讓潔西卡瓊斯陷入更深的困境中，和她從小一起長大、情同姊妹的電台主持人小翠，對超能力太過著迷，反而逐漸走進黑暗面，潔西卡親生母親的出現，也沒有讓她的生活更輕鬆，卻又使她掉進新的危險之中。潔西卡肩上的擔子本已夠沉重，現在加倍受到打擊，恐怕是漫威影視宇宙中最孤獨、不快樂的英雄。

過去一年多以來，好萊塢影視圈的平權運動如火如荼，女性觀點格外受到重視。「漫威潔西卡瓊斯」既是女英雄挑大梁，自然成為受到矚目的焦點之一，Netflix與漫威索性在第2季中推出「全部女性導演」陣容，成功締造話題。「神力女超人」證明了女導演拍超級英雄不見得輸給男性，「漫威潔西卡瓊斯」第2季較大的問題也和導演的性別無關，在於一個基本規格問題：情節不夠豐富的故事，是否硬是要拉長到13集，難道不能8集結束？

Netflix的漫威英雄影集只有眾要角聯手出擊的「捍衛者聯盟」在8集內演完，其他包括「夜魔俠」、「盧克凱奇」、「制裁者」等都是一季13集，造成節奏不明快、還有部分集數明顯有「掺水」的感覺，影響整體成績。雖然第2季的潔西卡瓊斯無法避免這一點，但演員表現仍很傑出，給人的省思依舊深刻，瑕不掩瑜，錯過可惜。