吳永誠／當線上影音服務遇上舊有收視習慣

2018-04-10 23:48 聯合報 吳永誠（3C部落客）



註冊myVideo線上影音服務，免費看強檔片。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

棒球季節跟著春天一同到來，但因為部份地區的有線電視系統業者和頻道商無法達成協議，使得不少球迷看不到比賽轉播為之跳腳。這些頻道上架的爭議，對已經習慣透過網路來看節目的人或許很難理解，這顯示出網路電視在推廣時所面臨的挑戰，就是許多使用者長期以來的收視習慣。

系統業者的想法是通路為王，頻道商開出的條件不好當然沒有誘因上架；對頻道商來說，能夠在有線電視上架就有穩定的觀眾收視群，不僅增加影響力，也較能吸引廣告客戶，最重要的是還有一筆穩定的授權金進帳，但若要求太過嚴苛也不會輕易就範，能不能上架就看兩邊的談判功力了。

其實這幾年家庭寬頻上網速度都快，視訊串流技術也很成熟，很容易就能傳送高畫質的影片，愈來愈多業者提供OTT（Over-the-top）線上影音服務，不只隨選播放的各類戲劇和電影，也有直播的電視頻道。像很多新聞台在YouTube上都有直播頻道，不用付費就能看即時新聞；還有網路平台業者提供類別套餐，一個月只要幾十元，使用者可以依據自己的需要來訂閱不同類別的節目，不看了直接解約即可，不需要工作人員上門裝機拆機；若是使用平板和手機搭配行動上網吃到飽，出門在外也都能收看，不需急著趕回家，行程安排上更有彈性。費用低廉又方便，讓線上影音服務愈來愈受到歡迎，就有報導指出今年春節幾家主要線上影音業者的收視都創下新高。

以職棒比賽為例，就算沒有第四台，現在免費收看的網站轉播包括有麥卡貝、愛奇藝、Fox、Yahoo TV和Live TV（依各隊主場而不同）；付費轉播服務除了影音平台，各家轉播頻道也有自己經營的App可付費收看，再不然還有聯盟自己的CPBLTV，已經便利到了隨處都可看的程度。

雖然不少人認為只有在大尺寸電視螢幕上看節目才真正算是「看電視」，但現在手機和平板都能接線到電視上播放，也可以利用像Apple TV、Chromecast之類的裝置無線傳輸，有的Android機上盒或是智慧型電視本身就能安裝不同的App來播放節目，如果家裡的網路頻寬夠大，觀賞體驗已經相當不錯了。另外傳統有線電視收視戶每個月固定繳一筆約五百元的月費，雖然提供約二百個頻道，常看的多半就是固定那幾台，網路電視就可依據自己需求來挑選節目，長期下來能省下可觀的費用。

所以為什麼堅持要用有線電視看節目？除了有特別想看、別的地方又沒有的節目如長壽本土劇或知識類頻道，使用習慣也是原因之一。很多人已經習慣於電視打開就可用遙控器隨意選台的生活形態，不想再去學習或適應新的操作方法，也習慣於無聊時在眾多頻道之間切換尋找可看的節目。其實只要認真檢視自己的需求，試著去接受新的收看方法，時間一久也就適應了，也比較不會受到頻道上架下架的影響。