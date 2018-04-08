王祖壽／台北三月意難忘

2018-04-08 23:25 聯合報 王祖壽（樂評人）



一代歌后美黛的告別式。 記者陳瑞源／攝影 分享 facebook

2018年3月17日來自北京的陳粒擠爆台北Legacy，8點開唱前觀眾還在門外大排長龍，一位業界文青大佬在場訝異不解：「為什麼？台灣傳媒沒聽過這個人呀！」可陳粒的歌曲現場年輕人耳熟能詳。

從誠品畫廊近期「細看常玉」策展結合陳粒創作曲目，不難一窺她雅俗跨界的魅力，這晚散場燈亮，後面有人打招呼，回頭發現青峰坐在旁邊。青峰在人群中靜靜聽完整場，蘇打綠自從宣布休團3年他即神隱，怎麼出現在這裡？而且大約在冬季穿這麼厚？我好奇問：「你穿毛衣？」，他尷尬一笑：「我比較怕冷。」

青峰身上黑灰交織的毛衣，讓我想起另一件白色的毛衣。一代歌后美黛的告別式就在這一周之前，美黛首張專輯「意難忘」（1963）賣破百萬張，當年全台人口僅700萬，那是深受日本演歌影響的年代，「意難忘」源自「東京夜曲」，慎芝填上中文歌詞改寫了它的命運。

「藍色的街燈明滅在街頭…」、「白色的毛衣遺留在身邊…」，薩克斯風悠揚，美黛徐徐音腔貫穿氣節，抒情悲歌哀而不傷，「意難忘」從此成為國語經典，鳳飛飛（1976）、蔡琴（1981／2001）、張清芳（1990）、張惠妹（2000）翻唱版本綿延數代聽眾，羅大佑演唱會（2004）安可最後意外彈唱「意難忘」紀念父親，男版藍調更是道出時代滄桑。

金曲超越時空從無阻隔，去年11月17日森山良子（淚光閃閃作詞／原唱）來台首演Dinner Show，帶來50周年紀念專輯「Touch me…」，改編新唱出道曲「寬闊的原野綿延」（1967），請谷村新司、槙原敬之、一青窈、夏川里美、秋川雅史、BEGIN（淚光閃閃作曲）…，30位不同門派歌壇好友加入合唱，陣容華麗驚人。

原以為森山良子70歲了，只是集結精選，沒想到新專輯使出渾身解數，新編各國民謠香頌、拉丁、爵士，一段長達近7分鐘模擬、融合各種樂器的人聲口技，尤其令人驚艷。美黛「意難忘」是沒有這個機會了，台灣資深歌手必須無奈面對現實環境，所幸美黛70歲辦過唯一一場「我在你左右」（2008台北中山堂）個人演唱會。

那晚美黛唱「意難忘（茫茫夜）」出場，她說：「今年我70歲，我沒想到還有今天。」她真是一部金曲寶典，當晚細選25首歌，上溯至第一首流行歌曲「毛毛雨」（上世紀20年代黎錦暉詞曲）…彷彿提醒世人，飲水要思源。不止老歌，美黛還唱了民歌「月琴」，我記得她說：「好的歌曲我都會學習。」

美黛精神長存，3月24日在Legacy也聽到好妹妹樂隊說，首次來台灣，好聽的台語歌真多，正在學。兩個男生隨口哼了幾句潘越雲「情字這條路」（1987慎芝、鄭華娟詞曲），冥冥之中2018年3月19日正是慎芝離世30周年，歌聲提醒著她留下的好歌不斷，無分世代／族群都成為「你我愛唱的那一首歌」。