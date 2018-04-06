塗翔文／「最酷的旅伴」：刻意的偶然

2018-04-06 03:24 聯合報 塗翔文（影評人）



「最酷的旅伴」劇照。 圖／海鵬提供 分享 facebook 88歲的電影導演安妮華達，碰上35歲的視覺藝術家JR，兩個人因性別、年齡、工作、世界觀所造成的各種相似或差異，撞擊出一趟奇妙的旅程，也變成這部很難歸類定位、卻異常迷人的紀錄片「最酷的旅伴」。

即使電影本身看來輕鬆自在如行雲流水，但這當然是一部高度設計過的紀錄片，開場結尾的動畫融入、融出，就已在凸顯這一點。電影開場，安妮華達的旁白說著「我們不會在這些地方相遇」，畫面上則故意拍著他們沒發現彼此卻擦肩而過的巧合，完完全全就直指電影的主題，他們兩人看似南轅北轍，其實又冥冥之中好像有些共通的興趣，於是在閒散的吃飯喝茶之間，他們決定合作上路。

這份「刻意的偶然」，造就了整部電影的結構。他們在法國的鄉間開著一台大攝影車，拍下各種不同平凡百姓的臉孔，然後放大這些照片，張貼於各種開放空間中展示，成為另一種想像不到的藝術形式。從礦工到農夫，從咖啡女侍到小城百姓，每個人都有自己的故事，每個人看見自己的臉映在公共空間時的反應各有不同，既像是實驗，又有觀察人們一個個生命痕跡的感動。

看似沒有結構的安排，其實剪接中充滿兩個藝術家默默的彼此撞擊。他們兩人各自帶對方去探訪民間友人，彼此之間都又產生不同的創作思維。像JR帶華達去看碼頭工人，華達就偏偏要拍他們家裡的老婆們；JR陪華達去看醫生，他便將老太太的眼睛、腳掌都拍成美麗的影像，印在行進的火車上。JR永遠戴著墨鏡的帥臉，讓華達頻頻想起他的導演老友尚盧高達，兩人既模仿起高達電影裡的經典畫面，甚至說走就走地想去訪問高達。

是JR單純地讓她想起高達，還是這樣的合作讓她憶起種種過往的青春往事？那些曾經有過的志同道合，還有與丈夫鶼鰈情深的長情，「最酷的旅伴」最後終究還是回到華達私密的情感世界，讓她的感性在鏡頭前自然流露。電影一路拍著兩個藝術家彼此的刺激撞擊，但更多還是導向安妮華達從「艾格妮揀風景」之後，這些年不停持續創作的理念，從生活中俯拾皆是的各式各樣人、事、物裡，不停挖掘意在言外的人生哲學。這是一部前所未見的紀錄片，卻能勾起觀者意猶未盡的生命體悟，每個人都能從中拾取屬於自己的感動。