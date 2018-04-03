袁青／旅行的味道

2018-04-03 00:42 聯合報 袁青（時尚觀察家）



旅程，不只是抵達目的地而己。跟著嗅覺的啟動，都是無所不在的冒險和探索。 圖／席哈諾提供 分享 facebook 英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），出境處放置了「氣味地球儀」，只要點擊螢幕上的國旗，裝置就會噴灑出當地國的「專屬味道」，帶領旅人用嗅覺，一起出發。說起旅行，我剛從泰國南部喀比省回來，滿心都是紅樹林的沼澤和浮潛後的潮味，當然少不了還有一股揮之不去的榴槤氣息。

其實這一切，都和嗅覺有關。寮國稀有天然沉香，番紅花與欖香脂，詮釋的是一千零一夜，中東沙漠氛圍的神祕。如果，回想香料與絲綢之路，添加東方辛香料則是Tom Ford調香師幻想的「夜上海」。那海茴香的苦澀與透明卻清新的海水鹹味，勾動的是另一番愜意，不過，一旦海風融入咖啡烘焙香調，彷彿又來到義大利小鎮的自然風光。百年歷史的CREED銀色山泉，以天然柑橘與麝香，喚醒高山空氣與阿爾卑斯山泉水的寧靜氣息。

百年歷史的CREED銀色山泉。 圖／席哈諾提供 分享 facebook

五感之中，嗅覺是行銷的利基，但氣味感受，好與壞，卻常在一線之間；若以調香為例，顯然台灣人對於烈酒的泥煤味或果香的感動要比選擇香水品味要挑剔多了。調香水或是調和威士忌，都是追求「1+1大於2」的魔法。

要練就分辨氣味的本事，祕袂在辨識材質根本，才能客觀而精準地按不同比例，融合及調配。這個道理，不就是選對香味，認清自我魅力一樣嗎 ？

氣味有時候是抽象的，像一道光，也像是影。愛是什麼味道？欲望聞來是什麼氣味？調香大師說得好，「金屬的冷調味，而且是很快會揮發掉的，來表現痛苦；反之用玫瑰伴著皮革味；混合物植物的嗅覺，勾弄性感神經」不管你贊不贊同，毫無疑問地是，氣味伴隨著純真與情欲；青春和老去；舊時光和新生命；更像一趟私密行腳，永遠在心裡面占著一席之地，不容忘卻吧！