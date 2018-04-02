趙雅芬／像品冠這般敦厚男子的言外之意

2018-04-02 00:09 聯合報 趙雅芬，樂評人



品冠。 圖／本報資料照片 分享 facebook

品冠的確像是我認識的多數男子典型。戴著斯文的眼鏡，有著淺淺的笑容，敦厚不主動，淡然不強求，默默隱身在車水馬龍之中。

這樣看似平凡無害的好好先生，往往都不太可能過著白紙人生。也許他們滿腹苦衷，或許他們被狠狠傷過，但多數時候他們矜持自重，辛酸只留給自己懂。

品冠在「言外之意」這張專輯裡，化身成那個千萬人之中的平庸男子，唱出有情有愛，有傷有感，有難言之隱，有溢於言表的心聲，但不張狂，不煽情，只是投射更多真實，賦予更多人性。

這張專輯集結多位創作名家，的確帶來多元的創意與音樂調性。一開場由厲曼婷作詞、品冠自己譜曲的「言外之意」這首歌，就引領出整張專輯的靈魂，流瀉的吉他絃音，是和緩輕柔的民謠曲式，唱出的卻是「原諒我沒捧好你脆弱心思偏執的撥絃手指放錯了位置」，暖男的聲音，失意的情懷。

惆悵是專輯的氛圍，多數歌曲都細心營造。易家揚和品冠合作的「戒心傷」，是流行曲調的成功組合，「拿什麼讓我們戒心傷，每一步都很無常」，明明心傷難戒，旋律卻琅琅口，失戀情歌好像都得這樣一唱再唱，荒蕪的內心才不荒涼。

品冠在這張專輯不時顛覆過去的「幸福唱法」，如實呈現歌曲情緒的翻攪起伏。在姚若龍和陳小霞詞曲搭檔的「不會哭的人」當中，品冠幾乎是放聲而唱，明顯聽出他的聲線和唱腔都不再侷限於中規中矩的框架，如此沉甸甸的不情不願，反倒是品冠難得少見的突破點。

我自己很偏愛韋禮安幫品冠譜寫的「想」這首歌，這兩位雙魚男第一次合作的作品，果然浪漫多情，詩情畫意。韋禮安的創作，不論如何天馬行空，都蘊含一種古典的美意，而品冠詮釋這樣的氣韻，竟有如穿越時空回到吟詩唱頌的年代，意外的投契。由HUSH創作的「言表」放在專輯最後，撥絃的吉他聲和專輯的前奏不謀而合，也似乎呼應第一首歌「言外之意」的意義。層層的情節糾葛，終究要層層地撥開釋放，當品冠唱起「這樣的節奏剛剛好我可以慢慢地把你忘掉」，我們似乎感受到風雨過後，陽光漸漸透出來了，而品冠歌聲持續在空氣中飄散著，舒緩悠揚。