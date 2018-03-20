董福興／小心App訂閱制 試用期滿要收費

2018-03-20 23:27 聯合報 董福興（3C趨勢觀察者）



避免試用期滿直接扣款，iOS設備使用者需到「設定」→「iTunes與App Store」→「（點擊帳號）檢視Apple ID」→「訂閱項目」來主動取消。 圖／董福興提供 分享 facebook

日前傳出法國政府打算控告Apple與Google兩大App巨頭，認為這兩家公司在販售App的機制上對法國的開發商與創業公司不公平，將以濫用商業行為提出告訴，希望法院裁罰250萬歐元（合台幣7300萬元）。自從2008年Apple開設App Store以來，國家要出面幫軟體開發商爭權益，這可是第一遭。

透過開發App創業、獲得財務自由的案例雖然不少，但曾接觸App生意的人，應該都對軟體商店的審核與一再變更的機制感到不滿，其中又以Apple的嚴格限制為最。

Apple對App的審查相當嚴格，開發者必須遵守「App Store審查條款」之外，也常需要面對審查者對這套條款的自由心證，不達Apple的品質標準就會被退件；就算上架成功，也可能因為標準的改變而必須修改調整。同時，因為Apple有販賣音樂電影的iTunes store與電子書的iBooks store（台灣尚未開始服務），任何第三方的數位內容服務不僅內容要受到審查，還得被收取30%的費用，就連Amazon也不例外。

在收費方式上，也得「半強迫地」按照規則走。前幾年Apple希望App開發商能夠把一次性的收費，改成按月、按季收費訂閱制。用意是希望透過長期的金流來讓開發者能夠不斷維護、更新App，但這套規矩在亞洲卻遇到了文化衝突，反而造成許多的糾紛。

App收費的訂閱制度來自2012年Apple提供電子雜誌訂閱的機制，在歐美雜誌訂閱多採自動續訂制，也就是你不表示停止訂閱，就代表你同意續訂；所以電子雜誌收費也是如此。而這套機制用在App上，更加上了「試用期間」，也就是說你在試用期中不主動停止，就認為你願意付費。往往時間一到消費者被扣了錢才知道自己應該要去取消。

結果這樣的文化差異造成消費者的困擾，也讓開發者受到責難，彼此都不得利。法國對兩大巨頭提訴，會不會改變已經十年的App開發生態還需持續觀察。但在訂閱制度上的認知不同，實際造成台灣使用者的困擾，卻真的要消費者保護單位好好研究，來處理文化差異、避免糾紛持續。