袁青／穿西裝的孔雀？

2018-03-12 23:52 聯合報 袁青（時尚觀察家）



幾乎可以用「洗板」來形容風風火火的Suit walk西服走上街活動，不禁想起，十多年前親自飛到倫敦男士西服最高聖地，又被稱為「西裝裁縫業的黃金道」（golden mile of tailoring）的薩佛街（Savile Row），完成人生夢幻清單上，紳士一定要擁有一套量身訂製（Bespoke）西服的願望，彷彿就在眼前。眼見更衣室掛在那兒，繡了我的名字，鴿子灰細威爾斯格紋面料，內裡特意襯了暗紫色緄銀色滾邊的「正裝」，還真是感動得起雞皮疙瘩。 面料考究和配色拿捏才是正裝最「靠譜」的品味。 圖／袁青提供 分享 facebook

坦白說，看到臉書上那麼多來自八方的好漢穿上西裝群聚一堂，的確是件好事，起碼喚起男士們願意正視穿著這檔子事。但年輕世代只顧著依樣畫葫蘆，不問西裝來歷和真正的考究，是有那麼點美中不足。有趣的是，台灣西服業就好像一部台灣進代史政權轉移和國際時尚接軌演化的見證。西裝在台灣是老上海和日本殖民中，由盛到衰，沒想到卻因網路世代，敗部大復活。說起台灣西服史，民國六十六年台北中華商場和武昌街一帶，「西裝店比現在超商還多」。

台灣西服兵分兩路，日據時代從1930年代到1971年，以台北延平北路大稻埕的男裝社為主流，以合身俐落和做工細膩為重點的日系西服為代表；到了六O年代左右，由國民政府自上海租借流傳到台灣，台北博愛路到布莊林立的衡陽街，或從美軍俱樂部，圓山一路到中山北路一路興起，號稱「官道」。八十年代，西裝是台灣官派正式服裝。上海師傅店裡最風光時，一套七八千元，相當一個月薪水。那時候二十萬可以買棟樓呢！回應台灣西服榮景，美軍大兵為了花掉手頭一周美金薪餇，不是上酒家就是做一套拉風西服把妹，躬逢其盛把大領片，窄肩和高腰的雙排扣的西服在台灣炒得沸沸揚揚。

今天拜網路，愛美的男性常拿著IG上流傳的西服樣式找人COPY訂做。拿了五十多載針線活兒的老師傅說，光是一件手工西服光開扣眼就得至少五個鐘頭；滿街都號稱「量身訂製」？差別在於，西服講究的是「剛剛好，是活的」，全靠手到，眼到和那分鬆緊自如的手工。

事實上，很多人對套量和Bespoke仍有誤解；前者是樣衣作基礎再修改成客戶版型；真正的量身訂做，是按身形量測再堅持兩次試衣過程，少說要兩個月。可惜，我只看見一批追潮流而不懂質感的「孔雀」；不知「不穿成套」的風格更勝一等。至於，領帶怎麼打，襯衫領型？口袋巾和扣眼位置高低？不是把家當配件全「堆」在西裝上，熱鬧有餘，風格不足。或許誠如正好來台訪問的Cerruti 1881男裝首席創意總監Jason Basmajian給台灣男人一個穿正裝的好結論，面料考究和配色拿捏才是最「靠譜」的品味。