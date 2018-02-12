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趙雅芬／如何使用孤獨光良教你九種方式

2018-02-12 03:01聯合報 趙雅芬（樂評人）

孤獨，怎麼吟唱都好生悲涼吧。 光良這次唱孤獨，教的是方法。

這的確是個好主意。「九種使用孤獨的正確方式」歌詞中說道，一是倒背笑忘書，九是學鸚鵡。我自己偏愛二看日出，以及三曬衣服。跟隨著光良和緩的輕數，day by day,day by day，正確使用孤獨，覺得孤獨不恐怖。

和光良聊孤獨，他有很多故事。

從小怕生，家裡電話響起不敢接。怕交談，連去巷口店家買東西的勇氣也缺乏。

小時候的膽怯，在成為歌手之後，改變許多。有時候是被迫改變，有時候是自然而變。

多數時候他身邊都有工作人員陪伴，上台表演的時候更有歌迷的擁戴。

而一個人的時候，他跟他的歌一樣，會找方法和孤獨共處。

「像有一次有人送我手工肥皂，我用了覺得很好，就開始對手工肥皂瘋狂產生興趣，自己還上網去買做精油的機器，讓它成為我的嗜好。最近我開始研究比特幣，可能我自己是學電腦的，覺得這種虛擬的東西很值得探討。」

當了22年的歌手，光良的堅持與執著是出名的，這當然包括他對音樂與歌曲的嚴謹審慎。關於創作人的龜毛和不安全感，他也全都有。

但走過了2016那一年，他突然好像鬆開了許多。

這張「九種使用孤獨的正確方式」EP，原本2016年就要推出，但那年年底，和光良相依為命15年的狗狗「小high」走了，他在傷心痛楚的過程中，似乎領悟了什麼，於是他告訴自己和工作人員，不需要因為時間到了而出專輯，不必要等到10首歌才是一張作品，不用趕，不要急，凡事冥冥中有命定。有趣的是，他唱孤獨，這張EP也就正好碰上2017年的光棍節，時間點恰恰巧。

這EP「九種使用孤獨的正確方式」，光良鬆綁的不只是時間，還打破了他過去很多做音樂的定律和制約。

「只要製作老師說：好，有抓到歌的感覺了，我就完全尊重他們，頭也不回地放心地走出錄音室。所以這張作品創下我有史以來配唱時間最短的紀錄！」

說到自己的改變，光良笑得灑脫。關於孤獨的歌曲那麼多，我很喜歡光良這次唱的孤獨。

我想是來自他的放鬆與領悟，所以即使是孤獨，依然有溫度。

光良

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