黃裕昇／亞洲影視韓流化 台灣只剩寒流

2018-02-10 17:00 聯合報 黃裕昇（知名製作人、文創公司CEO）



直說吧！這幾年來韓國綜藝節目，成了亞洲影視內容學習複製模仿的樣板，也是津津樂道學習的影視範本。

去年底，看到一位韓國綜藝節目製作人羅PD（羅䁐錫），來台灣參加金鐘獎頒獎，製作綜藝節目出身我好奇這位韓國製作人是誰？有必要把他請來台灣頒獎？後來找時間上網仔細認真找了下羅PD的作品，哇！是個厲害角色啊。像KBS「兩天一夜」就是他明星製作人羅PD作品。

另外像他人氣作品（花漾爺爺）也來過台灣拍攝取景，播出後場景也變成韓國觀光客來台必去的景點。2014年開始，他做了超過三年的韓綜「一日三餐」，在羅䁐錫PD打造下，這檔體驗自給自足生活的實境綜藝節目，2018年已經準備第五季的節目製作了。研究著他的作品，心中感慨萬千，都是節目製作人，為何他們市場效應這麼大，難道台灣沒有好內容IP嗎？

以前我做了一檔又一檔台灣綜藝節目，像「快樂星期天」，擁有台灣最強大的綜藝節目主持陣容小燕姊、卜學亮、黃子佼、S.H.E、羅志祥！「歌喉戰」系列，華人點評歌唱節目先驅：黃舒駿、包小松、包小柏，更是亞洲歌唱評委始祖。無論是實境綜藝節目或是大陸紅翻的選秀節目，台灣早早就在做啊！但為什麼無法成為大陸複製的綜藝節目IP呢？！我也只能解釋，台灣就是玩到爛，大家抄，自己消滅自己吧！

台灣綜藝節目的「想當年」多麼輝煌，但現在卻不是原地踏步，而是一直在退步。

最近，羅PD又推出最新作品「尹食堂系列」，從印尼峇里島拍到第二季西班牙特內里費，島收視率一舉突破15%，我在想，韓國人在外國開餐廳有甚麼好看的？但竟然紅到大陸又來抄襲？趙薇和黃曉明也學著韓國明星到泰國開開起「中餐廳」。這個一樣的「開餐廳」綜藝節目在大陸又造成了跟風！

亞洲綜藝節目拷貝韓國內容，就是大市場啊！套句體育主播說的話「我們真的好想贏韓國！」十年前，我們看不起韓國節目，但十年後不能再輸，要相信還有機會翻轉的，期待各電視台開放創新題材，政府別再惡鬥，開放影視投資，讓台灣還有創新的MIT綜藝節目機會，寒流＋韓流快過去！期待台灣影視圈春暖花開！