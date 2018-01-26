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馬欣╱「愛情摩天輪」真正粉墨登場的竟是「真實人生」

2018-01-26 19:09聯合報 馬欣 （影評人）

電影中主角吉妮每天感受到身上那油漬味啊，怎麼洗也洗不掉，她整日在炸物店端盤。 圖...
電影中主角吉妮每天感受到身上那油漬味啊，怎麼洗也洗不掉，她整日在炸物店端盤。 圖／甲上提供
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如果你發現自己的人生更像一場戲，從沒真實的自我有機會登台，會有多慌？或是早已麻木不覺？

電影中主角吉妮每天感受到身上那油漬味啊，怎麼洗也洗不掉，她整日在炸物店端盤，康尼島曾經到處都是觀光客，形成一個貧富程度立見的諷刺場域。但電影中的時序拉到今日，只剩殘舊遊樂園，設施都舊了，來客也明顯沒往年多，這是一個過氣的觀光地。

吉妮的老公是遊樂園的管理員，園區生意不好很久了，他在那裏抽空去釣魚，釣上了就是他們那天的晚飯了，於是吉妮端完盤下班後，傍晚就開始在家刮魚鱗，處理內臟。她有個有放火慾望的孩子，是她與前夫生的，常常圍裙一脫就衝去學校道歉，總在收拾爛尾攤子的吉妮，你看著她焦躁的身影，不是心不在焉就是揣著心在擔憂。

凱特溫絲蕾的演技鮮少失誤，這部在婚姻走錯了一步路，就踏空了整個人生的女人的惶然，...
凱特溫絲蕾的演技鮮少失誤，這部在婚姻走錯了一步路，就踏空了整個人生的女人的惶然，她又獨撐了這部電影的強大厚度。 圖／甲上提供
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這中年女人眼角有細紋，還有著白兔般的少女眼神。除了觀眾，誰也不擔心她的恍神到近乎求救的茫然。在戲院裡的你明白了這次是凱特溫絲蕾的演技大爆發，終生壓抑自由如岩漿般滾流在口乾舌燥的人生。

凱特溫絲蕾的演技鮮少失誤，這部在婚姻走錯了一步路，就踏空了整個人生的女人的惶然，她又獨撐了這部電影的強大厚度。她飾演一個早年想當演員的女人，不紅時跟著劇團跑，出身藍領的她習慣兼勞力活，你看她後來的駝身，幾乎已認不出她曾粉墨登場。第一次婚姻的出錯，讓原就沒有資源的她，為生計嫁給另一個她眼中的莽夫，在觀光區中端盤維生，甚至被家暴，只有私藏的舞台裝可以聊慰她，偶有一男闖進她的生活中，她就像自己前半生的空白的劇本終可被改寫般地渴求著。

這部對女性人生九局後半有著精準的描寫，讓人想到之前的「藍色茉莉」，而「愛情摩天輪」更油門踩底的直訴主角認為自己的真實人生才是戲，而收藏的舞台裝才是真實人生。電影最後收得好，她一句「該把明天的制服拿出來燙了。」確認此生再也沒可能做回真實的自己，只好繼續在現實中「歹戲拖棚」，不濫情的日常壟罩下來。結局具文學性，給了這沒有太多選擇的婦女，在這人人都需「戲服」的階級社會中，「自我」終將落幕的真相。

圖／擷自imdb。
圖／擷自imdb
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圖／擷自imdb。
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