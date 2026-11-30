日前有幸受邀參加了兩場以「促進和平」為主題的大會，一場是由余淑琴擔任理事長的「世界和平親善會」會員大會暨和平慶典；另一場是國際嘎檔巴佛教總會舉辦的「第五屆世界和平祈福感恩晚會」。兩場大會的主辦單位都十分用心，會議隆重盛大，與會者來自各行各業，倡議不要戰爭要和平的理念，也令人佩服。但我認為，只強調和平並不完整，也無法真正帶給人類幸福。

上個世紀的美蘇冷戰，持續了三、四十年，表面上維持著沒有戰爭的狀態，但這是和平嗎？所有人都知道不是，雙方心中對對方只有敵視和仇恨，期待有朝一日能毀滅對方。問題是雙方均擁有龐大的核武器，部署在陸地、空中、深海，保證百分之百可以相互毀滅，即使先遭受第一擊，殘存的核武仍能完整報復，因此沒有任何一方敢先動手，才能長期維持高度緊張下的平靜。

這種恐怖平衡，也成為創作者最佳的靈感來源。改編自小說「紅色警戒」的電影「奇愛博士」，就在描述一名美國空軍將領精神失常，沒有獲得授權便擅自下達向蘇聯投擲核彈的指令，引發骨牌效應，最終造成全球核子大戰、生靈塗炭的過程。電影以黑色幽默的手法呈現，看似荒謬，卻讓人笑不出來，因為誰也不能保證，這樣的事情不會真的發生。

其實這種兩方對峙，因為一個小事件而引發全面大戰的情節，在世界歷史上並不少見。經過創作者多方運用，甚至有專有名詞，稱之為「火藥桶效應」或「意外戰爭」，用來形容這種表面和平的脆弱性。

兩岸則是自八二三砲戰之後，一直處於沒有大規模戰爭狀態，但中共軍機、軍艦不斷繞台、擾台，習近平說要和平統一，卻也絕不放棄武統的選項，因此兩岸的和平隨時可能擦槍走火，引發兩岸大戰。這樣的和平，和當年的美蘇冷戰，本質上並沒有太大差別。

相反的，台灣看起來常常吵吵鬧鬧，北、中、南、東各縣市競相爭取設立高科技園區；遇到選舉，各陣營、各候選人更是吵翻天。但高雄的官員及民眾從來不想占領台北，各縣市有競爭，但絕不會有戰爭。遇到天災，不論地震還是颱風，大家都不吝伸出援手相互幫忙，出錢、出力、出物資。二○二五年花蓮堰塞湖溢流，自發性的鏟子超人大軍從全台各地湧入，更是感動了無數人。這是因為台灣人的內心充滿了愛，形成愛與和平的循環，所以台灣在世界上還能屹立不搖。

這就是為什麼我認為倡議和平還不完整的原因。和平是表象，隱藏在和平之下的是愛還是恨，才能決定最終的結果。兩個自由民主的國家，通常相互有愛，人民自由往來，通婚是常事，更難有戰爭。歐盟國家之間是如此，美、加之間更有全球最長、不見兵戎的邊界，都證明了有愛，才有真正穩固的和平。

我相信「世界和平親善會」和「國際嘎檔巴佛教總會」心中當然是有愛的，否則不會倡議和平、為全民祈福，所以更需要補足這個更重要的訴求，大聲宣之於眾：愛與和平，才是世人的終極追求。也懇請綠營的賴清德總統及立委沈伯洋，藍營的國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安，放下成見，共同倡導愛與和平，以促進台灣全民團結。（作者為前衛生署長）