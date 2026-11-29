地方選舉結果揭曉，真正值得關注的，還是台北市長選舉，特別是「洋流」：沈伯洋新人設的崛起、爆發、外溢，及其引發的反擊，乃至最終的失敗，都會讓未來的選舉有著與從前不同的面貌。

洋流最值得觀察的，是「人設」居然可以逆襲，大幅增加支持度。選舉形象、感覺、意象之重要，可見一斑。

一開始，沈伯洋被認為是砲灰。陳時中都敗於蔣萬安，沈伯洋政治資歷淺，除了黑熊與滿口「中共認知作戰」以外，也沒幾個人熟識。這樣的人憑什麼跟形象一直很好的蔣萬安對打？沈伯洋剛受徵召之際，民調遠遠落後蔣萬安；然而九月開始，競選團隊改變沈伯洋造型，換上亮眼的橘色與海洋視覺，並在網路上大打感性牌與「市民主義」。以前咄咄逼人的「黑熊」，霎時變成青春洋溢又溫和的暖男學者。同時，在社群平台上也是洋流大殺四方。臉書出現無數類似風格的貼文，娓娓述說沈伯洋說了些什麼話，讓貼文者好感動云云。

十月開始，民調顯示蔣萬安領先幅度縮減，而且差距還在逼近中，藍營才發現茲事體大，全力回防。幾番交鋒纏鬥，漸漸穩住陣腳，最終勉力獲勝。但說實在，純就「打選戰」來說，這一套「重塑人設」的戰術，居然打得原來遙遙領先百分之二十以上的現任市長險些翻船，的確不可忽視。

洋流戰術到底為何有效？人設驟變，對於原就在關注沈伯洋言行的選民來說，不但毫無號召力，甚至會覺得根本就是詐騙；那些「都更與陪伴」的空話，更是搪塞。為什麼會有這麼多洋流粉絲一下子湧出來？

爆出來的洋流粉絲，不算花錢買的網軍，至少有兩種人：一是原本就死心塌地的綠營支持者；另一種則是原本對政治不熱中但喜歡這些修辭的人，後者尤以年輕人較多，在這個社群媒體的時代長大的青年，對「形象」、「感覺」本就重於細節政策。沈伯洋不愧為認知戰專家，其團隊非常成功地建構並宣傳了這樣的人設。

那為什麼最終失效？他的認知戰在幾個地方觸礁：第一，漫天蓋地捧洋流或貶蔣萬安的網路貼文，以及到處硬要掛洋流綁帶的人，引起其他敢怒不敢言民眾反彈，重演大罷免慘劇。第二，羅大佑在廣播節目中振臂一呼，痛批民進黨、沈伯洋與所謂「文化人」。這種話語由一個唱過批判歌曲，具有教父地位的正港文化人說出，打破了很多「厭洋流者」與「蔣支持者」的沉默螺旋，從而在Threads上大舉反攻。第三，這個人設太假、太空，對於相對務實理智的台北市民來說，說服力不夠。尤其在辯論過後，沈伯洋的「沒有準備」，對在台北置產居住生活，孩子家庭都在此處的市民，是只能搖頭的。

洋流有效，所以今後選舉可能會更加感性，同時也愈來愈空洞。另一方面，選民最終發揮理智，讓雙北穩住，對於政治狂熱的「青鳥」而言，雖然傷害性不大，但侮辱性十足；現在已經有部分網民在網路上撕去溫暖面罩，咒罵雙北市民沒水準了。接下來，更重要的總統大選又將到來，理智選民又要怎樣回應，讓選舉回到人民作主，選賢與能，而不是一時激情追星呢？（作者為國立政治大學法律學系副教授）