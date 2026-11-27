聯合國第三十一屆氣候變遷大會（ＣＯＰ31）在土耳其安塔利亞落幕，國際社會期待的「安塔利亞協定」未能形成共識。這不僅是氣候談判的挫折，更是一項警訊：當氣候危機日益迫近，人類卻愈來愈難以形成共同的政治意志。

回顧二○一五年「巴黎協定」的誕生，國際社會曾展現前所未有的團結，承諾控制全球升溫，朝向淨零排放邁進。然而，十餘年過去，全球最缺乏的不是氣候科學或減碳技術，而是政治勇氣、相互信任與集體領導力。

化石燃料與碳捕捉技術的爭論，以及氣候金融承諾與實際需求的落差，加深了已開發國家與開發中國家的信任赤字。地緣政治對立、經濟成長壓力與能源安全考量，更使全球氣候治理面臨嚴峻挑戰。

然而，我們不應因ＣＯＰ31的挫折而失去信心。未來十年，永續不再只是環境保護議題，更將成為國家安全、產業競爭力與國際經濟秩序的核心。能源安全是國家安全的基礎，供應鏈韌性是經濟安全的保障，氣候調適則是社會安全的重要支柱。

人工智慧、半導體、智慧電網、儲能與低碳製造，將重新定義全球產業競爭版圖。企業若仍將ＥＳＧ視為法規遵循或年度報告的工作，將難以因應下一階段的國際競爭。

這也是我近年倡議的「ＥＳＧ2.0」：在傳統環境、社會與公司治理的基礎上，融入能源（Energy）、安全（Security）與地緣政治（Geopolitics）的戰略思維，從永續發展走向永續競爭力。企業不只要回答為地球做了什麼，更要思考如何在全球變局中持續創造價值、維護社會信任。

對台灣而言，雖然無法以締約方身分參與聯合國氣候談判，卻不必成為全球永續治理的旁觀者。我們應積極推動三項戰略轉型。

第一，將科技優勢轉化為永續競爭力。從半導體節能、再生能源、智慧電網、儲能與循環經濟，到永續醫療、氣候韌性及綠色金融，台灣都有機會發展具國際影響力的解決方案。尤其面對ＡＩ帶來的電力需求，如何兼顧科技創新、能源安全與淨零轉型，將是下一個世代的重要國家課題。

第二，打造全球可信賴的永續供應鏈。在地緣政治與全球產業加速重組的時代，台灣不僅要成為可信賴的科技夥伴，更應成為可信賴的永續夥伴，讓低碳、透明、韌性與責任治理成為台灣產業的國際品牌。

第三，擴大台灣在全球永續治理的參與。鼓勵企業、大學、醫療體系及民間組織積極參與國際合作，透過科技創新、人才培育、國際論壇與經驗交流，建立「永續台灣」的國際品牌。

一個國家的國際影響力，不必然取決於政治地位，更取決於為世界提供解決問題的能力。台灣未必能改變地緣政治的現實，卻可以改變自己在全球永續價值鏈中的位置。

ＣＯＰ31提醒我們，真正決定人類未來的，不是談判桌上通過多少文字，而是政府、企業與社會採取多少實際行動。當全球共識退潮，台灣更不能退縮；當全球領導力出現真空，台灣更應展現行動力。

我們不應只是全球永續規則的追隨者，更應成為永續科技的創新者、永續治理的實踐者及國際合作的推動者。讓世界不僅因半導體而認識台灣，更因台灣對人類永續未來的貢獻而尊敬台灣。這是ＣＯＰ31之後，台灣應承擔的責任，也是必須掌握的歷史機會。（作者為前外交部長、台灣永續能源研究基金會董事長）