儘管曾被兩度彈劾，獲判刑事重罪，且在性侵的民事訴訟中被罰天價賠償，川普仍在二○二四年大選的普選票和選舉人團票都贏了對手。之後論者普遍認為，共和黨已成功建構出一個包括ＭＡＧＡ基本盤、白人年輕男性、黑人男性，及拉丁亞裔選民的多數選民聯盟，而且這個優勢應至少可撐個十年。殊不知白雲蒼狗、世事無常，川普於二○二四年爭取到的那些新選民，到了二○二六年期中選舉又大量轉向民主黨。這些選民有兩大特色：第一，生計議題為主要選票考量；第二，民意調查較難涵蓋。這也是為什麼選前民調於二○二四年低估了共和黨，而在二○二六年又低估了民主黨。

今年的民主黨候選人以敵為師，幾乎有志一同將自己定位為以伯尼．桑德斯為原型的「經濟民粹主義者」。他們絕口不提文化議題，全心訴求「生計負擔能力」，並據此大纛，對川普的政策錯誤—尤其是關稅政策和伊朗戰爭，展開綿綿不絕的嚴厲抨擊。此外，透過民粹敘事手法，將川普以權謀私、任人唯親及腐敗自肥的行徑與尋常百姓的生計困頓聯結起來，從而凸顯其為政不仁的邪惡。

結果，共和黨所發起、聚焦於覺醒文化和移民議題、規模空前的負面競選廣告—特別是馬斯克資助的廣告，幾乎毫無作用，尤其對那些已具有全國知名度的民主黨候選人，效果更是微乎其微。

歸根究柢，其實二○二四年總統大選和二○二六年期中選舉都取決於同一批選民，他們對生活成本議題極為敏感，且對那些未能有效解決其切身經濟負擔的當權者，毫不留情以選票懲罰。這兩次選舉的差別在於，拜登任內的通膨主要是新冠疫情的餘緒，而川普任內的通膨則是他自己一手造成。以此類推，就像共和黨在二○二四年的勝利兩年後變成曇花一現，民主黨這次大勝也很有可能面臨明日黃花的命運。

因此，選後民主黨的勝選議員紛紛公開誓言將竭盡全力在最短時間內減輕生活成本高漲帶來的痛苦；其中號召力最強的無疑是卅七歲的德州新參議員塔拉里科，他以約十二個百分點的優勢大勝，成功將德州從「深紅」翻轉—民主黨同時贏得州長、參議員及州議會選舉。

塔拉里科的競選有兩大特點。首先，身為一名神學生，他很自然地將宗教信仰融入政治主張之中，讓許多保守的德州鄉親覺得他是「自己人」。其次，塔拉里科特別倡導用《聖經》中「愛你的鄰人」，作為化解美國人過去十年來所經歷的分裂、猜疑和仇恨的解方。這個願景道盡了人民因政治對立而筋疲力盡的感受，觸動出廣泛強烈的共鳴，從而促使許多選民淘汰了執意以黨派立場和意識形態綁架親情友誼的政客。

塔拉里科反覆強調，他的政敵和他一樣熱愛國家，因此那些將對手斥為「叛徒」的人，才是真正的賣國者，因為他們往往為了政治私益不惜分裂或弱化國家。在美國，共和黨控訴民主黨正對他們的「白人國度」革命；在台灣，綠營指責藍營將他們的「民主台灣」推向獨裁。大批美國選民挺身而出，毫不含糊地否定了共和黨的這種論調。去年「大罷免」選舉，台灣選民也曾發出同樣響亮的駁斥聲音。只是這一次九合一選舉，不知道人們能否撥雲見日，再次看穿民進黨那種視對手如寇讎的話術，作出真正實事求是的民主抉擇？

（作者為清華大學合聘教授）