在物價持續上漲的情況下，不僅貨幣購買力逐漸下降、東西變貴了，租稅負擔也會愈趨沉重。這是因物價上漲可能推高名目所得及財產價值，但各項租稅的免稅額、扣除額及稅率級距金額若未同步調高，原本不必課稅的所得或財產，便可能落入課稅範圍；另一方面，部分原本適用較低稅率的所得或財產，也可能因跨越稅率級距，適用較高稅率。

以所得稅而言，薪資及其他名目所得可能隨物價上漲，卻因免稅額、扣除額及課稅級距金額未同步調整，使納稅人承擔更高稅負；以遺產及贈與稅而言，財產的課稅價值隨物價上漲而增加，稅制若未跟進調整，也可能使原本不必課稅的財產落入課稅範圍，或使部分課稅財產適用較高稅率計稅。

換言之，通膨會侵蝕金額固定的免稅額與扣除額，甚至使所得或財產跨入較高稅率級距，導致實質稅負增加。這正是通膨造成的「隱性增稅」。是以，我國的所得稅法、遺產及贈與稅法乃設有物價指數連動調整機制。

過去媒體多將此喻為「減稅小確幸」，已屬對租稅制度的誤解；近年財政部竟也順水推舟，將稅制指數調整包裝為政府釋出的「減稅大禮包」。每逢依法調高相關金額，便見官方宣稱「數百萬戶受惠」、「釋出數百億減稅利益」，再經政黨文宣及輿論推波助瀾，硬是將防禦通膨的制度性補償，轉化為收穫民意的政治操作。

須釐清的是，稅制依循物價指數調整，與實質意義的「政策性減稅」，兩者涇渭分明。前者是削減在稅制未調整的情況下，因通膨而使政府獲取的超額稅收，本質上是對納稅人的「損害救濟」；後者則是政府基於政策考量或財政餘裕，主動修法減輕人民負擔。

有關減稅大禮包的新聞，通常在十一月初傳出，這與法定物價指數計算期間有關。每年十一月初，隨著十月物價指數公布，前一年度十一月至當年十月的十二個月平均消費者物價指數也隨之確定；一旦累計漲幅達到法定調整門檻，稅法中的相關金額便須依法調整，也因此成為媒體報導的題材。這起「不是減稅的減稅新聞」，卻可能在媒體預先報導、財政部正式公告，乃至報稅季宣導中一再被炒作，實在讓人反感。

以今年為例，十一月五日主計總處公布十月物價指數後，遺產稅及贈與稅免稅額自上次調整以來，所依據的消費者物價指數累計漲幅達百分之十一點九一，已超過法定百分之十的調整門檻，因此預估明年遺產稅及贈與稅相關金額可望調高。媒體即傳出「遺贈稅減稅大禮包」消息。可預期的是，待財政部正式公告調整金額後，媒體又將以「減稅大利多」、「民眾受惠」大肆炒作。

其實，稅法中的物價指數連動機制只是亡羊補牢，僅能部分緩和民眾因通膨加重的租稅負擔，無法完全消除實質稅負增加的影響。這是因現行制度並非所有稅制的固定金額都會隨物價調整。再者，即使物價漲幅達法定門檻，調整也只能反映特定期間的物價變動，無法回溯消除調整前已增加的稅負。

說穿了，物價指數連動機制旨在避免通膨造成實質稅負增加，依法調整更是維護租稅公平正義的基本要求。將國家本應履行的法定義務，透過拙劣話術移花接木為減稅「小確幸」或「大禮包」，不僅混淆視聽，更徹底暴露行政部門好大喜功的官僚心態。

（作者為政大財政學系教授、財稅研究中心主任）