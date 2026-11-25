黃仁勳去留急轉，輝達股價劇烈震盪，全球股市也大幅波動。十七日，輝達董事會主席瓊斯還公開表示無意讓黃仁勳復職，並已委託獵才公司尋找接班人；五天後，董事會卻一致同意他復任執行長兼總裁，並重返董事會。復職公告交代了國安與領導能力的考量，但獨立調查仍在進行，董事會也未說明先前指出的行為準則問題如何影響復職判斷。對如此重大的決定，這是董事會在對外溝通上的嚴重失職。從公司治理觀點看，這場風波考驗董事會能否在外部壓力下獨立決策，也考驗它平時如何監督創辦人、培養接班人。

就外部治理而言，首先，政治風險已從晶片銷售延伸到執行長的去留。川普公開表示曾聯繫輝達董事會、推動黃仁勳復職。董事會聽取美國政府高層意見後，判斷回任不構成國安風險。輝達公布復職消息當天，美國商務部也以先進晶片轉流風險為由，將新加坡業者Megaspeed等七家企業列入出口管制實體清單。兩黨議員已對復職的國安依據與輝達的出口合規提出質疑。十二月初，眾議院將閉門約談，參議院也將舉行公開聽證，追問輝達是否曾收到轉流警訊。若有，管理層何時知悉、如何處理？

其次是機構股東的監督。黃仁勳直接及間接持股約百分之三點四，機構投資人合計持股約七成。復職消息公布後股價大漲，反映市場看重黃仁勳繼續掌舵。對長期股東而言，這也凸顯接班準備的重要。他們可以要求董事會定期說明，哪些重要決策已由其他主管主導，以及董事會如何評估這些主管的經營成果。

就內部治理而言，首先，董事會應以獨立調查結果作為審議重大事項的依據。輝達已聘請外部律師協助調查，並在復職公告中確認調查將持續至完成。董事會應確保律師能查閱相關公司紀錄、訪談員工，釐清資訊通報與決策經過；若有涉及執行長履職的重大新發現，應由董事會依利益迴避程序審議，決定是否調整其職權或重新審視任命。

其次是提高董事會對重大風險的決策品質。輝達已設立國安與出口管制監督委員會，並將增設法遵長。公司應在出貨前查核高風險客戶、最終使用者與晶片用途，並在供貨契約中明定稽核權，要求客戶保存並提供交易、轉售及交付紀錄，讓輝達內部稽核能核對晶片出貨後的流向。若出現重大疑慮，公司應先暫停出貨，將查核結果與未明風險提報董事會。

再者是讓其他主管在平時就有機會統籌營運。此次輝達財務長曾短期代理執行長，顯示這是應急安排。據報導，黃仁勳約有六十名直接下屬，並親自參與多項跨部門決策。董事會可考慮由另一位高階主管擔任總裁或營運長，授權其在核定範圍內調配預算與人力、決定跨部門專案的優先順序，並對成果負責。這些實際決策與經營成果，可作為日後評估接班人選的依據。

黃仁勳回任，給了輝達董事會補強治理的時間。董事會應透過轄下委員會，以及法遵與稽核部門，掌握重大風險，並在必要時作出獨立判斷。同時，要把跨部門營運的決策權交給其他主管，讓他們有機會以經營實績證明自己能接手。輝達能否降低對創辦人的依賴，就看董事會能否趁他仍在任，把這兩件事落實。（作者是陽明交通大學資管與財金系教授）